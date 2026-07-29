El a semnat un angajament valabil pentru un an în calitate de jucător liber de contract după despărțirea de Universitatea Craiova, alături de care a cucerit eventul în sezonul trecut.

Florin Ștefan (30 de ani), fundașul stânga al României U21 care a ajuns în semifinalele EURO 2019, a fost prezentat oficial la Gaziantep.

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„Clubul de fotbal Gaziantep a ajuns la o înțelegere cu jucătorul naționalei române de fotbal, Florin Ștefan. Noul nostru jucător, Florin Ștefan, a semnat oficial un contract pe un an cu clubul nostru în cadrul unei ceremonii la care a participat președintele clubului nostru, Memik Yılmaz. Îl primim pe Florin Ștefan în clubul nostru și îi urăm mult succes sub emblema noastră.

Cine este Florin Ștefan? Născut pe 9 mai 1996, la Slatina, România, Florin Ștefan și-a început cariera de fotbalist la academia de tineret a Sportului Pitești. Apoi și-a continuat dezvoltarea în academia de tineret a FC Olt Slatina. De-a lungul carierei sale profesionale, a jucat pentru FC Olt Slatina, Academica Clinceni, Juventus București, Daco-Getica București, Sepsi OSK, CFR Cluj, FC Rapid 1923 și Universitatea Craiova.

De asemenea, a reprezentat echipa națională a României și echipa olimpică a României. Jucătorul de picior stâng, cu o înălțime de 1,83 metri, joacă în principal pe postul de fundaș stânga.

Ștefan a participat la 285 de meciuri oficiale, marcând 19 goluri și oferind 18 pase decisive. De-a lungul carierei sale, a câștigat două campionate ale Ligii României, o Cupă a României și un campionat al Diviziei Secunde a României, remarcându-se prin constanța sa”, se arată în comunicatul de presă emis de Gaziantep.

Din nou sub comanda lui Mirel Rădoi

Fundașul stânga a mai fost pregătit de Mirel Rădoi la România U21, fiind titular în echipa care a ajuns în semifinalele EURO 2019. El îi va avea coechipieri pe Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Ulrich Meleke, transferat recent de Gaziantep.

Florin Ștefan a fost prezentat oficial după ce Gaziantep, echipa antrenată de Mirel Rădoi din Superliga Turciei, a scăpat de interdicția la transferuri.