Transfer bombă la Gaziantep! Mirel Rădoi își transferă fostul elev: ”A ajuns la un acord!”

Fostul antrenor de la Universitatea Craiova și FCSB a insistat pentru transferul la Gaziantep al unuia dintre foștii săi elevi.

Este vorba despre fundașul stânga în vârstă de 30 de ani, Florin Ștefan, care urmează să bifeze primul său transfer la un club din străinătate.

Florin Ștefan semnează cu Gaziantep

Conform Olaymedya, Mirel Rădoi a insistat pentru transferul fostului său elev de la Universitatea Craiova, Florin Ștefan.

Turcii susțin că fundașul lateral va ajunge la Gaziantep în această seară și va semna contractul cu echipa lui Mirel Rădoi imediat după ce va efectua vizita medicală.

Florin Ștefan a rămas liber de contract de la începutul lunii, astfel că negocierile cu Gaziantep nu au fost deloc complicate.

”Florin Ștefan, care a ajuns la un acord cu Gaziantep FK asupra tuturor detaliilor, este așteptat să sosească în această seară la Gaziantep. După ce va efectua vizita medicală, acesta va semna contractul”, a scris Olaymedya.

700.000 de euro este cota de piață a lui Florin Ștefan, conform Transfermarkt.

În cariera sa, fundașul lateral a mai evoluat pentru formații precum FC Olt Slatina, Academica Clinceni, Juventus București, Sepsi, CFR Cluj și Rapid.