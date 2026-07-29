Marius Baciu a spus ce trebuie să facă FCSB pentru a se califica împotriva lui Auda: „Sunt convins!” (joi, live pe VOYO de la 19:00)

Marius Baciu a spus ce trebuie să facă FCSB pentru a se califica împotriva lui Auda: „Sunt convins!” (joi, live pe VOYO de la 19:00) Conference League
Alexandru Hațieganu
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Marius Baciu a participat la conferința de presă premergătoare meciului Auda - FCSB (joi, 19:00, exclusiv pe VOYO). 

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Din articol

Marius Baciu (51 de ani) s-a arătat încrezător că FCSB poate să întoarcă înfrângerea din tur, scor 2-3, la Riga, împotriva celor de la Auda.

Mesajul lui Marius Baciu înainte de Auda - FCSB

Antrenorul liderului din Superligă din primele două etape a susținut că elevii săi sunt mai valoroși și vor ieși victorioși cu o singură condiție: să elimine greșelile din tur!

Marius Baciu

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„S-au văzut multe lucruri care au fost în dezavantajul nostru. Ne-am analizat greșelile, apoi gazonul, despre care nu mai discut. Au mai fost probleme cu partea fizică a unor jucători pe care a trebuit să-i folosim atunci, lipsa de omogenitate, plus arbitrajul, care, dacă ar fi fost corect, cred că ar fi dus la un alt rezultat.

Îi simt pe jucători și îi văd. Chiar și după meciul tur am încercat să le explic că nu au voie să fie supărați. Au fost greșeli în lanț și nu doar din partea jucătorilor. Noi am avut reacție și cred că am arătat bine și cu Csikszereda. Sunt convins că vom arăta bine și mâine (n.r.- joi, 30 iulie 2026)! Am pierdut o bătălie, dar nu am pierdut lupta.

Diferența se va face prin valoarea jucătorilor. Noi, dacă vom elimina greșelile, suntem mult mai valoroși”, a declarat Marius Baciu, la conferința de presă premergătoare jocului.

Auda - FCSB, meci pentru manșa secundă din turul doi preliminar al Conference League, va avea loc joi, pe 30 iulie, de la ora 19:00. Partida va fi transmisă în exclusivitate de către VOYO.

Echipa probabilă a FCSB și posibilii adversari

Echipa probabilă a FCSB (4-3-3): Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Radunovic - Cisotti, Gnahore, Tănase - Boutoutaou, Bîrligea, Oct. Popescu

Dacă FCSB va reuși să se califice în turul trei preliminar al Conference League, fosta campioană a României va înfrunta câștigătoarea din dubla manșă dintre Aluminij (Slovenia) și Dinamo Tirana (Albania). În tur scorul a fost 1-1, iar meciul s-a disputat pe terenul clubului sloven.

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