După cum site-ul nostru v-a prezentat aici, Alexandru Purcaru, în vârstă de 16 ani și nepotul fostului portar Marius Purcaru, a decis să își continue dezvoltarea la academia clubului patronat de Mihai Rotaru, mutare care a provocat un nou scandal între cele două tabere.

Tatăl fotbalistului, Cosmin Purcaru, a oferit pentru Sport.ro propria versiune asupra conflictului și a lansat acuzații la adresa finanțatorului formației din Liga 4.

Cosmin Purcaru: „Ne-am simțit ca în filmele cu Mărgelatu”

Cosmin Purcaru susține că Adrian Mititelu a transformat întreaga situație într-un subiect mediatic și afirmă că acesta ar fi încercat să împiedice transferul fiului său.

„Nu am ce replică să îi dau lui Adrian pentru că totul a fost un pamflet. Noi fiind prieteni de 25 de ani, m-a rugat să îl ajut să facem cumva să mai apară și el în ziare, că simte că l-a uitat toată lumea de când au dezafiliat echipa. Și cam asta a fost tot. Acum văd că este în toate ziarele de azi dimineață, l-am ajutat cu drag.

Este în aceeași notă ca luna trecută, când a intrat pe contul nostru de Facebook și a dat poza ziariștilor ca să facă puțin tam-tam că am fost la un meci al Universității și că l-am trădat pe el. Ne-am simțit ca în filmele cu Mărgelatu, de parcă zici că l-am trădat la turci.

Adrian trăiește într-o lume imaginară, cu intrigi, trădări și răsturnări de situație, iar noi nu vrem decât să facă sport copiii noștri, nu să ajungă la cheremul unora care să aibă drept asupra vieții lor.

Cazul nostru este cazul multor fotbaliști care s-au încurcat cu el și au ajuns să se lase de fotbal pentru că au fost blocați. Noi am avut noroc că trecuse termenul de contestație. Să nu creadă dânsul că suntem așa naivi și nu știm că a vrut să îl blocheze iar pe copil, nu ce declară acum în presă, că s-a gândit la binele copilului”, a declarat Cosmin Purcaru pentru Sport.ro.