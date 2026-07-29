EXCLUSIV A venit replica pentru Adrian Mititelu după noul scandal FCU - CSU Craiova: „Să nu creadă că suntem așa naivi”

A venit replica pentru Adrian Mititelu după noul scandal FCU - CSU Craiova: „Să nu creadă că suntem așa naivi” Superliga
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Trecerea lui Alexandru Purcaru de la FCU Craiova la academia Universității Craiova a izbucnit un mare scandal.

TAGS:
cosmin purcaruCSU CraiovaFCU CraiovaAlexandru PurcaruAdrian Mititelu
Din articol

După cum site-ul nostru v-a prezentat aici, Alexandru Purcaru, în vârstă de 16 ani și nepotul fostului portar Marius Purcaru, a decis să își continue dezvoltarea la academia clubului patronat de Mihai Rotaru, mutare care a provocat un nou scandal între cele două tabere.

Tatăl fotbalistului, Cosmin Purcaru, a oferit pentru Sport.ro propria versiune asupra conflictului și a lansat acuzații la adresa finanțatorului formației din Liga 4.

Cosmin Purcaru: „Ne-am simțit ca în filmele cu Mărgelatu”

Cosmin Purcaru susține că Adrian Mititelu a transformat întreaga situație într-un subiect mediatic și afirmă că acesta ar fi încercat să împiedice transferul fiului său.

„Nu am ce replică să îi dau lui Adrian pentru că totul a fost un pamflet. Noi fiind prieteni de 25 de ani, m-a rugat să îl ajut să facem cumva să mai apară și el în ziare, că simte că l-a uitat toată lumea de când au dezafiliat echipa. Și cam asta a fost tot. Acum văd că este în toate ziarele de azi dimineață, l-am ajutat cu drag.

Este în aceeași notă ca luna trecută, când a intrat pe contul nostru de Facebook și a dat poza ziariștilor ca să facă puțin tam-tam că am fost la un meci al Universității și că l-am trădat pe el. Ne-am simțit ca în filmele cu Mărgelatu, de parcă zici că l-am trădat la turci.

Adrian trăiește într-o lume imaginară, cu intrigi, trădări și răsturnări de situație, iar noi nu vrem decât să facă sport copiii noștri, nu să ajungă la cheremul unora care să aibă drept asupra vieții lor.

Cazul nostru este cazul multor fotbaliști care s-au încurcat cu el și au ajuns să se lase de fotbal pentru că au fost blocați. Noi am avut noroc că trecuse termenul de contestație. Să nu creadă dânsul că suntem așa naivi și nu știm că a vrut să îl blocheze iar pe copil, nu ce declară acum în presă, că s-a gândit la binele copilului”, a declarat Cosmin Purcaru pentru Sport.ro.

Ce spunea Adrian Mititelu: „Puteam să-l suspend”

De cealaltă parte, Adrian Mititelu susține că nu s-a opus plecării lui Alexandru Purcaru, însă nu și-a dorit ca acesta să ajungă la Universitatea Craiova fără ca FCU să beneficieze de garanții contractuale.

„Jucătorul a refuzat să joace la juniorii echipei. L-am lăsat să meargă în Italia, în probe la două-trei cluburi. În iarnă mi-a spus că vrea să plece împrumut la CSU. I-am zis că sunt de acord, dar trebuia să semneze un contract cu noi, valabil de la 16 ani. A refuzat. Îl lăsam la orice altă echipă din România, dar nu la CSU”, a declarat Mititelu pentru GSP.

„Dacă eram de rea-credință, puteam să-l suspend. I-am făcut inițial raport disciplinar, dar am renunțat. Am zis să nu-i afectez viitorul și am fost de acord să plece liber”, a mai afirmat Adrian Mititelu.

După un an de pauză, FCU Craiova va reveni în competiții din Liga 4, unde va miza în noul sezon pe un lot alcătuit exclusiv din jucători formați în propria academie.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Descoperire neobișnuită în Bulgaria, după ce nivelul apelor Dunării a atins un minim istoric. VIDEO
Descoperire neobișnuită în Bulgaria, după ce nivelul apelor Dunării a atins un minim istoric. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Liverpool a trimis oferta: 120.000.000€ pentru transferul verii
Liverpool a trimis oferta: 120.000.000€ pentru transferul verii
Scandal în Bănie pentru un puști de 16 ani. Mititelu reacționează ferm după ce Rotaru i-a luat jucătorul
Scandal în Bănie pentru un puști de 16 ani. Mititelu reacționează ferm după ce Rotaru i-a luat jucătorul
Veste uriașă pentru Mirel Rădoi!
Veste uriașă pentru Mirel Rădoi!
ULTIMELE STIRI
Marius Baciu a spus ce trebuie să facă FCSB pentru a se califica împotriva lui Auda: „Sunt convins!” (joi, live pe VOYO de la 19:00)
Marius Baciu a spus ce trebuie să facă FCSB pentru a se califica împotriva lui Auda: „Sunt convins!” (joi, live pe VOYO de la 19:00)
Victorie de moral obținută de Ucraina în fața Rusiei
Victorie de moral obținută de Ucraina în fața Rusiei
Sevilla FC - NEC Nijmegen, LIVE pe VOYO vineri, de la 20:00
Sevilla FC - NEC Nijmegen, LIVE pe VOYO vineri, de la 20:00
Ajax Amsterdam - FK Vojvodina, LIVE pe VOYO joi, de la 21:00 | Cine arbitrează meciul + echipe probabile
Ajax Amsterdam - FK Vojvodina, LIVE pe VOYO joi, de la 21:00 | Cine arbitrează meciul + echipe probabile
FK Auda - FCSB, LIVE pe VOYO (joi, de la 19:00). De ce e Dawa foarte încrezător că echipa lui Baciu se califică
FK Auda - FCSB, LIVE pe VOYO (joi, de la 19:00). De ce e Dawa foarte încrezător că echipa lui Baciu se califică
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Exod la Real Madrid! Mourinho dă afară șase staruri de pe ”Bernabeu” + ce se întâmplă cu Vinicius și Tchouameni

Exod la Real Madrid! Mourinho dă afară șase staruri de pe ”Bernabeu” + ce se întâmplă cu Vinicius și Tchouameni

Seară NEBUNĂ în Europa! Toate rezultatele din preliminariile Champions League și Conference League

Seară NEBUNĂ în Europa! Toate rezultatele din preliminariile Champions League și Conference League

Coșmarul FCSB-ului a semnat cu Dinamo. Noul fundaș central din Ștefan cel Mare

Coșmarul FCSB-ului a semnat cu Dinamo. Noul fundaș central din Ștefan cel Mare

MM Stoica a făcut anunțul despre Florinel Coman! FCSB a luat decizia finală

MM Stoica a făcut anunțul despre Florinel Coman! FCSB a luat decizia finală

Atacant pentru FCSB! MM Stoica aruncă bomba: „Nu seamănă cu Bîrligea, mai degrabă cu Drăguș”

Atacant pentru FCSB! MM Stoica aruncă bomba: „Nu seamănă cu Bîrligea, mai degrabă cu Drăguș”



Recomandarile redactiei
CSA Steaua își schimbă numele. FRF a aprobat modificarea. Cum se va numi echipa în noul sezon al Ligii 2
CSA Steaua își schimbă numele. FRF a aprobat modificarea. Cum se va numi echipa în noul sezon al Ligii 2
Marius Baciu a spus ce trebuie să facă FCSB pentru a se califica împotriva lui Auda: „Sunt convins!” (joi, live pe VOYO de la 19:00)
Marius Baciu a spus ce trebuie să facă FCSB pentru a se califica împotriva lui Auda: „Sunt convins!” (joi, live pe VOYO de la 19:00)
Gigi Becali a făcut anunțul momentului la FCSB: ”E sută la sută!”
Gigi Becali a făcut anunțul momentului la FCSB: ”E sută la sută!”
Victorie de moral obținută de Ucraina în fața Rusiei
Victorie de moral obținută de Ucraina în fața Rusiei
Fotbaliștii de la FCSB se distrează înaintea returului cu Auda! Provocarea la care au fost supuși
Fotbaliștii de la FCSB se distrează înaintea returului cu Auda! Provocarea la care au fost supuși
Alte subiecte de interes
Încă un internațional român pleacă în Arabia Saudită! Se va duela cu Cristiano Ronaldo, Benzema și Neymar
Încă un internațional român pleacă în Arabia Saudită! Se va duela cu Cristiano Ronaldo, Benzema și Neymar
Cum arată primul "11" al Craiovei, după primele zile de mercato
Cum arată primul "11" al Craiovei, după primele zile de mercato
Adrian Mititelu, mutare neașteptată în mercato! Îl aduce la echipă pe fotbalistul pe care îl desființa la finalul sezonului trecut
Adrian Mititelu, mutare neașteptată în mercato! Îl aduce la echipă pe fotbalistul pe care îl desființa la finalul sezonului trecut
FCU Craiova a început cu o înfrângere noul sezon de Liga 2
FCU Craiova a început cu o înfrângere noul sezon de Liga 2
Scandal în Bănie pentru un puști de 16 ani. Mititelu reacționează ferm după ce Rotaru i-a luat jucătorul
Scandal în Bănie pentru un puști de 16 ani. Mititelu reacționează ferm după ce Rotaru i-a luat jucătorul
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
CITESTE SI
Când fi vârful valului de căldură în România. ANM: O „dorsală de aer foarte cald” va aduce temperaturi de aproape 40 de grade

stirileprotv Când fi vârful valului de căldură în România. ANM: O „dorsală de aer foarte cald” va aduce temperaturi de aproape 40 de grade

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

De unde poți vedea eclipsa totală de Soare din 12 august. Cinci locuri spectaculoase pentru a surprinde fenomenul rar

stirileprotv De unde poți vedea eclipsa totală de Soare din 12 august. Cinci locuri spectaculoase pentru a surprinde fenomenul rar

Escaladare în Orientul Mijlociu după un „atac-surpriză” al Iranului. SUA și Arabia Saudită au răspuns cu lovituri comune

stirileprotv Escaladare în Orientul Mijlociu după un „atac-surpriză” al Iranului. SUA și Arabia Saudită au răspuns cu lovituri comune

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!