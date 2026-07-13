Tehnicianul român nu va avea un sezon ușor la comanda lui Gaziantep, mai ales după finalul dezamăgitor din stagiunea trecută cu patru înfrângeri consecutive.

Mirel Rădoi pregătește noul sezon alături de Gaziantep, iar antrenorul român ar putea primi întăriri în acesta vară, chiar dacă oficialii echipei nu își doresc să investească sume mari în transferuri.

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Orjan Nyland este jucătorul pe care Mirel Rădoi a pus ochii după prestațiile sale excelente de la Campionatul Mondial.

Portarul norvegian nu va fi ușor de adus, chiar dacă este liber de contract după despărțirea de Sevilla. Nyland are mai multe oferte, pe lângă cea de la Gaziantep, după cum informează turcii.

Portarul de 35 de ani a evoluat în cinci partide în poarta Norvegiei la Campionatul Mondial și a avut o evoluție de cinci stele în fața Braziliei, meci în care și-a salvat echipa în mai multe rânduri.

Nyland a evoluat în șapte partide în tricoul Sevillei în stagiunea trecută, încasând zece goluri.

800.000 de euro este cota portarului norvegian, conform site-ului de specialitatea Transfermarkt.com.

Mirel Rădoi aduce un jucător de la Marseille

Cu toate că și-ar fi dorit să aducă fotbaliști români la Gaziantep, Mirel Rădoi este limitat de resursele formației din Turcia și încearcă să găsească soluții de buget.

Antrenorul român a pus ochii pe Faris Moumbagna, fotbalist camerunez care aparține de Marseille. Fotbalistul de 26 de ani a fost cumpărat în schimbul a 8 milioane de euro de francezi de la Bodo/Glimt, dar nu a impresionat.

„Potrivit Africafoot, Gaziantep FK l-a făcut pe atacantul camerunez una dintre prioritățile sale principale pentru a-și consolida atacul în această perioadă de transferuri de vară. Clubul turc dorește să-l împrumute pe jucătorul lui Olympique de Marseille și a început deja discuțiile cu omologii lor pentru a evalua posibilitatea tranzacției.

Sosit la Olympique de Marseille de la Bodo/Glimt pentru o sumă estimată la 8 milioane de euro, după Cupa Africii pe Națiuni din 2023, Faris Moumbagna nu a reușit niciodată să se impună în tricoul lui Marseille. Împiedicat de accidentări, jucătorul a fost apoi împrumutat la Cremonese, unde nu a avut timpul de joc necesar pentru a-și redescoperi cea mai bună formă.

La 26 de ani, fostul atacant din campionatul norvegian se află într-un moment de cotitură în cariera sa. Un împrumut în Turcia i-ar putea oferi mediul ideal pentru a-și recăpăta încrederea, a juca regulat și a-și redescoperi talentul de golgheter. Rămâne de văzut dacă discuțiile dintre Gaziantep FK și Olympique de Marseille vor duce la un acord în următoarele săptămâni”, au scris turcii.

Faris Moumbagna a fost împrumutat în stagiunea trecută la Cremonese, dar a evoluat doar cinci meciuri.

3,5 milioane de euro este cota atacantului camerunez, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.