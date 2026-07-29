OFICIAL Fostul elev al lui Mirel Rădoi, cu 57 de meciuri în Superligă, a fost transferat de Gaziantep

Fostul elev al lui Mirel Rădoi, cu 57 de meciuri în Superligă, a fost transferat de Gaziantep Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Fotbalistul de 1.500.000 de euro a semnat cu Gaziantep, echipa antrenantă de Mirel Rădoi. 

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Gaziantep a confirmat transferul mijlocașului defensiv Ulrich Meleke (27 de ani), fost jucător în Superligă la FC Voluntari, FC Botoșani și CFR Cluj.

Ulrich Meleke revine sub comanda lui Mirel Rădoi la Gaziantep 

Meleke a semnat un contract valabil pentru doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, dacă se ridică la nivelul așteptărilor. 

Ulrich Meleke

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Ulrich Meleke a venit de la Al-Bataeh CSC (Emiratele Arabe Unite), unde a jucat din iulie 2023 și a fost pregătit de Mirel Rădoi pentru o scurtă perioadă. Meleke va reveni, așadar, sub comanda antrenorului român. 

Meleke, prezentat oficial de Gaziantep

„Clubul de fotbal Gaziantep a ajuns la un acord pe doi ani cu Ulrich Meleke, care a jucat cel mai recent pentru Al Bataeh CSC din Emiratele Arabe Unite.

Noul nostru jucător, Ulrich Meleke, a semnat oficial un contract pe doi ani cu clubul nostru în cadrul unei ceremonii la care a participat președintele clubului nostru, Memik Yılmaz. Îl primim pe Ulrich Meleke în clubul nostru și îi urăm mult succes sub emblema noastră.

Cine este Ulrich Meleke? Născut pe 24 mai 1999, în Abobo, Coasta de Fildeș, Ulrich Meleke și-a început cariera de fotbalist la academia de tineret a SO Armee din țara sa natală. 

Ulterior, s-a transferat la Ekenas IF din Finlanda, unde a jucat și a fost împrumutat la Hapoel Tel Aviv și Hapoel Bnei Lod. După aceea, a jucat pentru Kokkolan PV, FC Botoșani, CFR Cluj și FC Voluntari, înainte de a se muta la Al Bataeh CSC din Emiratele Arabe Unite în 2023. 

De asemenea, a reprezentat echipa națională U20 a Coastei de Fildeș. Jucătorul cu o înălțime de 1,81 metri, de picior drept, joacă în principal pe postul de mijlocaș defensiv, dar poate evolua și ca fundaș central. 

Cunoscut pentru forța sa fizică, abilitatea de a deposeda, eficiența în dueluri și capacitățile defensive, Meleke a înregistrat 5 goluri și 8 pase decisive în 226 de meciuri oficiale profesioniste”, a transmis Gaziantep, într-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial al clubului. 

  • 57 de meciuri a adunat Ulrich Meleke în Superliga României.
  • 1.500.000 de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt. 
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