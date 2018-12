"Sunt baiat de Pantelimon, dar nu-s bagabont!" SUPER INTERVIU cu Andrei Radu, cadoul fotbalului pentru Romania in 2018

Despre copilarie, fotbal, Las Fierbinti, chitara si tuica din satul bunicului, intr-un interviu eveniment Andrei Radu, capitanul nationalei care ne-a dus la Euro

Andrei Radu s-a nascut in Bucuresti, a crescut in Pantelimon si a inceput fotbalul pe terenurile de zgura si bitum din complexul Lia Manoliu.

La 21 de ani, cariera lui Radu a explodat. A ajuns capitan in nationala U21 a Romaniei si e titular in Serie A, la Genoa.

PRO TV l-a vizitat pe Andrei Radu la Genova, un oras superb din nordul Italiei, pe care Radu nu l-ar da insa pe Bucuresti.

"M-AM FACUT PORTAR CA IMI ERA LENE SA ALERG"



Unde ti-ai petrecut copilaria si cum te-ai apucat de fotbal?

M-am nascut si am crescut in cartierul Pantelimon. Sunt baiat de Pantelimon, dar nu-s bagabont, sunt cumintel. Cateodata. (rade)

De ce m-am facut portar? Imi era lene sa alerg. Stiu ca m-a dus bunica la 6 ani la fotbal. Nu mai stiu daca bunica a vazut in ziar, sau mama, dar stiu ca bunica m-a dus prima data. Apoi am mers impreuna cu un var. M-am bagat atacant, imi placea sa dau goluri, sa driblez, sa ma bucur, sa ma vada fetele. Mai veneau fetele cateodata la teren. Pana la urma, mi-am dat seama ca imi era lene sa alerg.

Atunci mi-a zis antrenorul Stefan Popa sa raman in poarta. Si am ramas in poarta. Jucam pe zgura, pe beton, pe la Lia Manoliu. Genunchii, coatele, va dati seama... ca la orice copil la varsta respectiva.

Ma antrenam mereu cu un tricou de-al lui Dinamo, asta tin minte. Apoi, cand m-am dus la Steaua, am renuntat la tricoul ala. Nu era in regula sa il mai tin.

Cum e viata in Italia?

Foarte buna, chiar imi place. Imi place ca au mentalitate buna, sunt foarte educati si intr-o oarecare masura iti transmit si tie din atitudinea lor. Asta e un lucru bun.

"LA EURO O SA ADUCA BUNICU' TOT SATUL"



Cate cereri de bilete ai pentru Euro?

In primul rand, cred ca o sa vina tot satul lui bunicu. Brancoveanu, asa se numeste satul, in judetul Dambovita, pe langa Titu. Nu stiu cati locuitori are satul lui bunicu, dar stiu ca sunt foarte iubitori de tuica si de palinca. (rade)

Deci o sa fii furnizor de bilete?

In primul rand, trebuie sa fiu furnizor de tuica si pe urma de bilete. Hahaha... glumesc!

E adevarat ca portarii sunt mai nebuni?

Da, pai iti trebuie putina nebunie ca sa te arunci in picioarele atacantilor. Altfel nu poti. Pana acum nu am dat cu capul in gheata vreunui atacant, dar nu e timpul pierdut.

De unde ai cicatricea pe fata?

In prima zi din scoala generala am alergat pe banci si am cazut cu obrazul in coltul unei banci. Erau toate fetele suparate. Cum sa strici tu fata asta frumoasa!? (rade)

Ce l-ai ruga pe Mos Craciun sa iti aduca?

In primul rand sanatate, pentru ca e cea mai importanta. Si apoi vor veni si celelalte.

"LA SCOALA MI-A PLACUT GRAMATICA. LA MATE IMI FIERBEA CREIERUL"



Cum erai la scoala?

La gramatica eram foarte bun. La matematica imi fierbea creierul. Imi placea mult gramatica, si geografia imi placea.

Daca nu te faceai fotbalist ce crezi ca ai fi facut?

Nu stiu... imi placea sa cant la chitara cand eram mic. Si la pian am cantat. Era foarte bine, ma linistea. Stiu sa cant si acum, dar doar cateva melodii, nu prea multe. Oricum, daca vreau sa impresionez pe cineva, reusesc. (rade)

Am facut toate sporturile cand eram mic. Am facut tenis, inot, handbal, dar nu mi-a placut niciunul.

Cum de ai inceput tu sa vorbesti in vestiar?

Faza de la meciul cu Bosnia a fost filmata, dar si inainte vorbeam. La nationala am vorbit de la inceputul campaniei, de la meciul cu Liechtenstein am inceput sa vorbesc, sa le spun colegilor ca trebuie sa fim uniti. Odata cu rezultatele au evoluat si incurajarile, discursurile. Incerc sa imi incurajez de fiecare data echipa. Pentru ca daca ai incredere, vin si rezultatele.

Cand il scoti la pensie pe Tatarusanu?

Habar n-am. Eu sper sa joc bine la Euro, apoi sa ajung si la echipa mare. Eu sunt pregatit si acum, depinde de domnul Contra cand vrea sa ma cheme.

"O SA SE SCHIMBE IN CURAND ISTORIA"



La Mondial cand mai jucam si noi?

Sper sa ajungem cat mai repede. E un vis. Eu aveam un an cand am jucat ultima data la Mondial. Dar o sa ajungem, o sa se schimbe istoria curand.

Cum e Mirel Radoi?

E o persoana extraordinara, ne-a ajutat de fiecare data, ne-a motivat. Are un discurs foarte emotionant, avem multe de invatat de la el.

Crezi ca voi, generatia noua, veniti cu alta mentalitate?

Da, chiar cred asta. Am aratat-o in meciurile din preliminarii, am aratat-o si in meciul cu Belgia.

In Romania exista o mentalitate ciudata. De fiecare data cand vezi ca e greu, ti se pare ca e imposibil. Dar nu e imposibil. Asa a fost si cu grupa preliminara, parea imposibil sa ne calificam cu Portugalia si cu Elvetia, si la final am fost cei mai buni.

Ce avem noi in plus? Nu ne e frica de nimic, stim ca e viitorul nostru in joc, stim ca trebuie sa facem totul ca sa castigam.

Cum ti se pare orasul Genova?

Nu am prea avut timp sa il vizitez. Nu ies in oras, sunt obosit mai mereu, prefer sa stau sa ma relaxez, sa vad un film, sa dorm. Dar, sigur, e un oras foarte frumos. La fel ca si Milano, unde am stat trei ani. Dar mie imi place Bucurestiul, il vizitez in fiecare zi cand sunt acolo.

"AM FOST EMOTIONAT SA IL VAD FATA IN FATA PE RONALDO"



Cum a fost intalnirea cu Cristiano Ronaldo?

A fost emotionant, sincer. Mie imi place mai mult de Messi, dupa mine el este cel mai bun fotbalist din lume, dar imi place si de Ronaldo, pentru ca a ajuns acolo muncind. El a fost singurul care a crezut ca il poate egala pe Messi, prin munca.

Cand l-am vazut pe Ronaldo pe tunel, inainte de meci, mi-a trecut un fior pe spate, nu imi venea sa cred ca sunt in fata lui.

Ce portari iti plac?

Petr Cech mi-a placut atunci cand eram mic. Acum imi place De Gea, mi se pare ca mai pe stilul meu.

"ANTRENORUL DE LA STEAUA M-A INVATAT UN TRUC LA PENALTY-URI"



Ai lasat impresia ca te pricepi la penalty-uri. Ai vreun secret?

Sincer, da, cred ca ma pricep. Stiu un truc pe care nu il mai stie nimeni, il stiu de cand eram la Steaua, antrenorul Nicolae Toader mi l-a spus. Ma ajuta foarte mult. Nu, nu pot sa vi-l spun, e secret.

Care sunt obiectivele tale, la ce visezi?

Sa ajung cat mai sus cu Genoa. Sa castig campionatul european, asta visez. Nu poti sa visezi doar sa iesi din grupe, visele trebuie sa fie marete. Mai visez sa joc in Champions League si sa joc la Mondial cu Romania.

La ce jucator te uitai cand erai mic, de cine iti placea?

Mutu, era cel mai bun. Pacat de penalty-ul ratat in meciul cu Italia, atunci s-a schimbat soarta Romaniei.

"LAS FIERBINTI MI SE PARE GENIAL, GIANI ERA IDOLUL MEU" :)



Ce pasiuni mai ai in afara fotbalului?

Ma mai uit la filme, la seriale. Cand eram in Romania, acum cativa ani, ma uitam la Las Fierbinti, mi se parea genial. Giani era idolul meu pe atunci. Dadea niste perle pe care le tineam minte doua luni.

"O sa jucam la Mondial, o sa vedeti, o sa se schimbe istoria curand" - Andrei Radu