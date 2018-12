Reactia lui Radu dupa meciul anului in Serie A! Romanul a fost EROU pentru Genoa: "Trebuie sa ma uit la ele, cred ca au fost parade frumoase!"

Ionut Radu a reusit un meci fantastic in meciul contra lui SPAL.

Portarul roman al lui Genoa a avut o serie de interventii fantastice si a contribuit din plin la punctul obtinut de echipa sa. Radu a primit un gol, dar si-a salvat echipa din cel putin alte 3 situatii limita.

Dupa meci, Radu a ramas a modest si a declarat ca nu se simte inca titular de drept la Genoa. Se va uita la reluarea partidei pentru a-si vedea paradele.

"Trebuie sa ma uit la ele, cred ca au fost parade frumoase. Ma bucur ca am dat o mana de ajutor echipei. Daca a fost cel mai bun meci al meu de cand sunt la Genoa? Nu stiu, dar ma bucur ca mi-am ajutat echipa. Prandelli ne-a dat o mana de ajutor, chiar daca abia a sosit. Nu suntem intr-o postura buna, dar vom vedea ce va fi pe viitor. Daca simt ca sunt titularul de la Genoa? Nu pot spune asta, pentru in fotbal nu se stie niciodata. Muncesc sa dau tot ce e mai bun si trebuie sa continui asa. Antrenorul decide cine trebuie sa joace", a declarat Ionut Radu pentru SkySport.

In urma acestui rezultat, Genoa este pe locul 15 in Serie A, cu 16 puncte dupa 15 etape. Bologna, prima echipa aflata pe loc retrogradabil, are 11 puncte.