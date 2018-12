Radu, MAGISTRAL in ultima etapa de Serie A! Romanul a reusit parada sezonului in Italia

Ionut Radu a facut un nou meci mare in poarta celor de la Genoa.

Tanarul portar roman a fost preferat in poarta si de Cesare Prandelli, noul antrenor al lui Genoa, iar Radu a reusit cateva interventii spectaculoase.



Radu a contribuit din plin la egalul obtinut de Genoa cu SPAL. Chiar daca a primit un gol, Radu a oferit una dintre paradele sezonului in minutul 41 al meciului cand a respins de doua ori in aceeasi faza.



In urma acestui rezultat, Genoa este pe locul 15 in Serie A, cu 16 puncte dupa 15 etape. Bologna, prima echipa aflata pe loc retrogradabil, are 11 puncte.