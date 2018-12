Mutu ii spune lui Ionut Radu cum sa devina noul FENOMEN din Serie A! Omul cu care a lucrat cel mai bine in cariera tocmai a fost numit la Genoa

Cesare Prandelli a fost numit antrenor la Genoa.

Adrian Mutu il considera pe tanarul portar Andrei Radu un norocos pentru ca are ocazia sa lucreze cu Cesare Prandelli. "Briliantul" a avut cele mai mari reusite din cariera sub comanda italianului. Mutu este antrenor la echipa secunda a clubului Al Wahda si a tinut sa ii ofere un sfat capitanului nationalei de tineret.



"Ionut e un norocos. Are parte de un mare antrenor, care stie cum sa-si mobilizeze jucatorii si are tact atunci cand vine vorba de fotbalistii straini, ii ajuta sa se adapteze si poate sa scoata maximum din ei, asa cum a facut-o si cu mine. Sfatul pentru Radu, romanul nostru, e sa nu-i iasa din cuvant si sa-l respecte pentru ca astfel o sa aiba mari satisfactii. Cesare e mai mult decat un antrenor, e un camarad mai mare, de la care oricine are de invatat", a spus Adrian Mutu.

Prandelli a fost antrenorul lui Mutu la Parma si Fiorentinta, echipa pentru care a inscris 54 de goluri in 5 sezoane. Tehnicianul de 61 de ani a fost numit pe banca lui Genoa la sfarsitul saptamanii trecute si a luat decizia sa il pastreze pe Andrei Radu in primul 11. Cesare Prandelli le-a mai antrenat pe Atalanta, Lecce, Venezia, AS Roma, Galatasaray, Valencia si Al Nasr. El a fost si selectioner al nationalei Italiei.