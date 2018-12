Ionut Radu, alaturi de Rashford, Dembele si Bentancur! Ultimul meci i-a convins: romanul, inclus intr-o echipa de vis

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show!

Ionut Radu incepe sa depaseasca statutul de tanara speranta si devine, cu fiecare etapa care trece, o vedeta a fotbalului european.

Radu a contribuit decisiv la calificarea nationalei de tineret la Campionatul European dupa o pauza de 21 de ani. Evolutiile de la Romania U21 i-au asigurat si postul de titular la Genoa, iar dupa ultima prestatie din Serie A a fost inclus in echipa ideala a saptamanii.

Jurnalistii de la WhoScored au realizat un prim "11" format in exclusivitate din jucatori sub 21 de ani din primele 5 campionate ale Europei si Ionut Radu este portarul acestei "selectionate" de staruri.



Cum arata echipa perfecta U21 a Europei: Ionut Radu (Genoa) - Faitout Maouassa (Nimes), Jordan Torunarigha (Hertha Berlin), Issa Diop (West Ham), Pedro Porro (Girona) - Oscar Rodriguez (Leganes), Wilfred Ndidi (Leicester), Rodrigo Bentancur (Juventus) - Ousmane Dembele (Barcelona), Marcus Rashford (Manchester United) - Jadon Sancho (Borussia Dortmund).

