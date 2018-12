Stanciu, veste URIASA! E dorit de o echipa din La Liga dispusa sa plateasca 8,5 milioane de euro! 

Nicolae Stanciu a fost sfatuit chiar de fanii Spartei Praga sa plece!

Stanciu are un sezon bun in Cehia, insa echipa sa a ajuns pe locul 5! Jucatorul roman nu se intelege cu antrenorul Zdenek Scasny, care ar putea fi inlocuit cu Laurentiu Reghecampf in aceasta iarna.

Fostul antrenor al Stelei ar putea sa nu-l mai gaseasca pe Stanciu la Praga insa. Mijlocasul e dorit de Celta Vigo, echipa dispusa sa plateasca 8,5 milioane de euro pentru un transfer, potrivit Spy News.

Stanciu ar urma sa primeasca un salariu anual de 2 milioane de euro, cel mai mare din cariera sa.

Stanciu a reusit 4 goluri si 7 pase decisive in turul de campionat pentru Sparta Praga.

Nicolae Stanciu a fost criticat aspru la ultimul meci jucat in decembrie, fiind acuzat ca a primit intentionat cartonas galben pentru a fi suspendat in ultima etapa. Au inceput deja schimbarile la Sparta, fostul mare international Tomas Rosicky fiind numit director sportiv.

Gladbach si Pyramids din Egipt sunt echipele care il mai doresc pe Stanciu in aceasta iarna.