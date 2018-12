Stanciu si Chipciu, scosi la inaintare de Sparta! Ce au facut romanii dupa acuzatiile de REVOLTA din club

Luni a fost o zi agitat la Praga.

Stanciu, Chipciu, Nita si Vatajelu nu trec prin momente fericite la Sparta. Echipa a pierdut pe teren propriu si a picat la 15 puncte in spatele liderului Slavia in clasament. S-a scris despre o revolta a jucatorilor din care au facut parte si jucatorii romani si un refuz de a se antrena luni. Mai mult, Anamaria Prodan a zburat de urgenta la Praga si s-a intalnit cu conducerea clubului. Ea i-a adus pe Stanciu, Chipciu si Nita in capitala Cehiei, iar acum discuta despre viitorul lor.

Stanciu si Chipciu au fost pusi de Sparta sa dezminta informatiile aparute cu referire la o revolta impotriva antrenorului echipei. Jucatorii romani au recunoscut ca sunt momente dificile in acest moment.



"Este antrenorul care m-a adus la Sparta, nu am o problema cu el. Da, e adevarat, nu trecem prin momente bune si imi pare rau pentru fanii care ne sprijina. De noi depinde sa redresam situatia", a spus Chipciu.



"Suntem tristi pentru situatia de la echipa, dar nu avem o problema cu antrenorul. Luni aveam antrenament de recuperare, orice alte discutii sunt inutile", a spus Stanciu.