REVOLTA la Praga! Anamaria Prodan, chemata de URGENTA: Stanciu, Chipciu si Nita ar fi REFUZAT sa se antreneze!

Situatie incredibila in Cehia, la echipa romanilor Stanciu, Chipciu, Vatajelu si Nita.

Sparta Praga a pierdut cu Teplice pe teren propriu, 0-1, si a ajuns pe cinci. Fara victorie de o luna, Sparta e la 15 puncte in urma liderului Slavia, la care joaca Alex Baluta.

Presa ceha anunta ca mai multi jucatori in frunte cu romanii Stanciu, Chipciu si Nita ar fi refuzat sa se antreneze in aceasta dimineata sub comanda antrenorului casny Zdenek. Ei au chemat-o de urgenta pe agenta lor, Anamaria Prodan, cea care le-a intermediat transferurile in Cehia.

Stanciu a fost acuzat de fani ca a incasat intentionat cartonas galben in partida de ieri pentru a fi suspendat in ultima etapa si sa intre mai devreme in vacanta.

Anamaria Prodan a fost vazuta la o intalnire cu sefii clubului Sparta Praga si cu alti impresari la un hotel din Praga. Romanii de la Sparta nu sunt multumiti. Chipciu joaca fundas dreapta, iar Nita a ramas in afara lotului.

Sparta mai are o singura partida in acest an, cu Pribram.