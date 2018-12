Stanciu, criticat de antrenorul Spartei! Romanul a fost pus la zid: "E inacceptabil pentru mine!" Gestul facut la ultimul meci a dus la pierderea partidei

Nicolae Stanciu a fost luat in vizor de antrenorul sau.

Zdenek Scasny, tehnicianul Spartei Praga, a fost dezamagit de atitudinea lui Stanciu la ultimul meci de campionat si l-a pus la zid pe jucatorul roman in presa ceha.

Stanciu a ratat un penalty in urma cu doua etape si a refuzat sa mai execute o lovitura de la 11 metri in ultima partida. Kanga a batut penalty-ul si a ratat si el. Sparta a mai primit un penalty in minutele de prelungiri, dar nici de aceasta data Stanciu nu a vrut sa execute. A batut Ristic, intrat de doua minute pe teren si a ratat. Sparta Praga a pierdut meciul din deplasare cu FC Slovacko, scor 1-2.

"Totul a culimat cu faptul ca un jucator care era pe teren de doar doua minute a batut penalty-ul, este inacceptabil pentru mine. Jucatorii cu experienta s-au intors si au plecat de langă minge, nu am avut nicio sansa sa-i influentez. Cand vezi un jucator ca pleaca de langa minge credeti ca ar trebui sa-i ordon sa bata penalty-ul?", a declarat Zdenek Scasny pentru aktualne.cz.

Jurnalistii cehi au insistat si l-a intrebat pe antrenorul Spartei daca face referire la Stanciu, iar raspunsul a fost clar: "Desigur, el a ratat cate un penalty in ultimele doua meciuri. Dar el este unul dintre jucatorii care ar trebui sa fie motorul echipei".