Situatie incredibila pentru Stanciu in Cehia! Fanii ii cer sa PLECE dupa ce echipa a ajuns pe 5! Revolta la Praga

Sparta Praga a pierdut acasa cu Teplice si a picat pe locul 5.

Sparta e departe de titlu si in acest sezon, doar locul 5 dupa 18 etape, la 15 puncte in spatele rivale Slavia Praga. In timp ce Baluta se pregateste sa devina campion, romanii de la Sparta sunt nefericiti.

Echipa lor a pierdut un nou meci pe teren propriu, iar fanii cer revolutie la echipa. Ei cer inlocuirea antrenorului Scasny si ca vedetele echipei sa plece. Chiar Stanciu a declarat duminica seara ca ii este rusine de jocul echipei.

"E unul din putinele momente din cariera mea cand mi-e rusine de jocul meu. Cu totii ar trebui sa fim jenati de aceasta performanta", a declarat Stanciu.

Mijlocasul roman nu a scapat de furia fanilor, care l-au amendat pentru ca a primit cartonas galben si va fi suspendat la ultimul meci al anului, cu Pribram, astfel ca romanul poate sa intre deja in vacanta. Mii se mesaje au curs pe pagina de facebook a Spartei, scrie site-ul Nova din Cehia.

Nicolae Stanciu e unul dintre cele mai scumpe transferuri din istoria Spartei Praga, 4 milioane de euro. Titular la Sparta alaturi de Stanciu a fost Chipciu, in timp ce Nita nu s-a aflat in lot.