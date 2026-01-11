Tony Strata a fost integralist în finala Cupei Ligii Portugaliei, câștigată de echipa sa, Vitoria Guimaraes, 2-1 cu favorita Sporting Braga.

Fundașul dreapta român a primit nota 7.1 de la Sofascore, cea mai mare dintre titularii de câmp de la Guimaraes, și continuă astfel cu brio un sezon excelent la echipa portugheză.

Strata a ajuns în vară la Vitoria, de la AC Ajaccio, pentru care a jucat în Ligue 1 și Ligue 2.

Tony Strata, omul cu pasa decisivă la Vitoria Guimaraes



Internaționalul nostru de tineret în vârstă de 21 de ani are în acest sezon 10 meciuri oficiale și 2 pase decisive în toate competițiile, una în Cupa Ligii recent câștigată și cealaltă în campionat.

De altfel, în Liga Portugal, Tony Strata și compania se află pe locul 6, la trei puncte de cupele europene.

Mai sus de Vitoria Guimaraes se află momentan doar FC Porto, Sporting Lisabona, Benfica Lisabona, revelația Gil Vicente și Sporting Braga.

