Alain Orsoni (71 de ani), omul care a condus clubul AC Ajaccio în perioada în care „Briliantul” Adrian Mutu evolua pe insulă, a fost ucis cu sânge rece în jurul orei 17:30, de un lunetist, chiar în timp ce participa la funeraliile mamei sale.



Alain Orsoni, fost lider naționalist și personaj extrem de influent în Corsica, a căzut secerat de gloanțe în cimitirul din Vero, acolo unde o conducea pe ultimul drum pe mama sa, Marinette Orsoni.



Potrivit informațiilor apărute în publicația Le Point, modul de operare a fost unul militar. Orsoni a fost ținta unui trăgător de elită ascuns, care l-a lovit mortal pe fostul președinte al celor de la AC Ajaccio în plină ceremonie funerară. Victima a decedat pe loc, sub privirile celor prezenți la înmormântare.



Vestea asasinatului a ajuns rapid și la Adrian Mutu. Fostul internațional român, care a îmbrăcat tricoul corsicanilor timp de două sezoane și a avut o relație apropiată cu Orsoni, a fost luat prin surprindere de moartea violentă a acestuia.



”Nu știam, când s-a întâmplat, acum?! Îmi pare foarte, foarte rău, pentru că l-am cunoscut și era un om extraordinar”, a spus Adrian Mutu, potrivit iAMSport.



Un trecut marcat de violență și exil



Alain Orsoni nu era străin de pericolele care pândesc în umbra politicii și afacerilor din Corsica. Fost lider al Mișcării pentru Autodeterminare (MPA) în anii '90, acesta supraviețuise deja unei tentative de asasinat în decembrie 2008, când mașina sa a fost ciuruită pe centura orașului Ajaccio. Fratele său, Guy, fusese asasinat încă din 1983.



Orsoni revenise în prim-planul vieții publice în 2008, când a preluat președinția clubului AC Ajaccio. Vara trecută, el a demisionat pe fondul unei crize financiare acute, clubul fiind lichidat judiciar în august 2025 din cauza unei datorii uriașe, de 13,5 milioane de euro, și retrogradat în ligile inferioare.



Poliția judiciară și jandarmeria din Ajaccio au deschis o anchetă amplă pentru a da de urma asasinului.

