OFICIAL Nepotul lui Cristiano Ronaldo a semnat și va fi coleg cu un internațional român!

Fiul surorii lui Cristiano Ronaldo a făcut pasul către fotbalul mare la doar 16 ani.

Dinis Pereira, nepotul lui CR7, a semnat primul său contract important și va evolua la Vitoria de Guimaraes.

Atacantul în vârstă de 16 ani este fiul Katiei Aveiro, sora lui Cristiano Ronaldo, și vine după un sezon foarte bun la Barreirense. 

Potrivit presei portugheze, tânărul a marcat 13 goluri în 26 de meciuri. Anunțul a fost făcut chiar de mama sa, care a publicat imagini de la semnarea contractului pe rețelele sociale.

„Mulțumesc că i-ai dat copilului meu șansa de a deveni o posibilă promisiune a istoriei tale și, acum, și a noastre”, a transmis Katia Aveiro.

„Vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu, familiei mele și tuturor celor care au crezut în mine, dar și celor care s-au îndoit. Fiecare cuvânt, fiecare sprijin și fiecare provocare au făcut parte din acest drum”, a scris și tânărul fotbalist.

Va fi coleg cu Tony Strata, internaționalul U21 care nu vorbește română!

La Vitoria Guimaraes, Dinis Pereira îl va avea coleg pe Tony Strata, internaționalul român de tineret transferat în Portugalia în vara anului 2025.

Născut la Marseille, Strata este eligibil pentru România datorită mamei sale, originară din Sălaj. Deși nu vorbește limba română, mijlocașul a ales să reprezinte tricolorii și a adunat deja 12 selecții la naționala U21.

În sezonul trecut, fotbalistul român a bifat 26 de apariții pentru Vitoria Guimaraes, a marcat un gol și a oferit două pase decisive. Alături de portughezi, Tony Strata și-a trecut în cont și Cupa Ligii Portugaliei.

