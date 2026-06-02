Dinis Pereira, nepotul lui CR7, a semnat primul său contract important și va evolua la Vitoria de Guimaraes.

Atacantul în vârstă de 16 ani este fiul Katiei Aveiro, sora lui Cristiano Ronaldo, și vine după un sezon foarte bun la Barreirense.

Potrivit presei portugheze, tânărul a marcat 13 goluri în 26 de meciuri. Anunțul a fost făcut chiar de mama sa, care a publicat imagini de la semnarea contractului pe rețelele sociale.

„Mulțumesc că i-ai dat copilului meu șansa de a deveni o posibilă promisiune a istoriei tale și, acum, și a noastre”, a transmis Katia Aveiro.

„Vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu, familiei mele și tuturor celor care au crezut în mine, dar și celor care s-au îndoit. Fiecare cuvânt, fiecare sprijin și fiecare provocare au făcut parte din acest drum”, a scris și tânărul fotbalist.