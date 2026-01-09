Galatasaray - Fenerbahce, LIVE pe VOYO, sâmbătă de la 19:30! Se anunță o partidă incendiară în Supercupa Turciei

Edoardo Alloj, portar cu dublă cetățenie, română și italiană, prezentat în exclusivitate de Sport.ro, este foarte aproape de un transfer definitiv în România.

Goalkeeper-ul de 19 ani, care până acum a jucat la Juventus, Torino sau Bari, a evoluat în prima parte a sezonului la Gravina din Serie D și are în acest moment mai multe oferte de la cluburi din România.

Din informațiile Sport.ro, Alloj își va rezilia contractul din Italia și va da curs unei oferte din țara noastră, cu atât mai mult cu cât familia fotbalistului s-a stabilit definitiv de curând în România.

A fost convocat și la prima echipă a lui Torino, când echipa din Serie A era pregătită de Ivan Juric



La 17 ani, Alloj făcea saltul la seniori și semna cu Monopoli, club profesionist din Serie C, dar tânărul portar era deja un obișnuit al antrenamentelor cu prima echipă la Torino (Serie A), pe atunci antrenată de Ivan Juric, un tehnician aparte în fotbalul mondial.

”Sunt foarte bucuros și mândru că am acum posibilitatea să fac parte dintr-o echipă profesionistă de seniori.

Este un salt foarte important pentru mine, este o ocazie unică. Diferența față de echipele de juniori este enormă! Sunt mândru și pentru că sunt puțini de vârsta mea, născuți în anul 2006, care joacă în echipele de seniori profesioniste.

Campionatul este lung și, în plus, va mai fi și Cupa Italiei. Obiectivul meu este să mă antrenez mereu la maximum ca să fiu pregătit când am să fiu solicitat.

Chiar dacă m-am născut și am crescut în Italia, rădăcinile mele sunt și în România, iar visul meu este să fac parte din naționala României”, declara Edoardo în vara lui 2023 pentru Sport.ro.

Foto: Monopoli Calcio, arhivă personală

