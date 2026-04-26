GOOOOL Tony Strata! Fundașul a spart gheața în Portugalia

Internaționalul român de tineret Tony Strata a marcat primul său gol pentru Vitoria Guimaraes, care a învins-o pe Rio Ave cu scorul de 2-0, sâmbătă seara, pe teren propriu, în etapa a 31-a a primei ligi portugheze de fotbal.

Strata a marcat în min. 90+5 al partidei, după ce fusese introdus în min. 58 și primise un cartonaș galben în min. 90+3.

Primul gol al gazdelor a fost reușit de Samu (72).

Vitoria Guimaraes ocupă locul 7, cu 42 de puncte.

Lider e FC Porto, cu 79 puncte (30 de jocuri), urmată de Benfica, 75 puncte (31 j), Sporting Lisabona, 71 puncte (29 j), etc.