VIDEO GOOOOL Tony Strata! Fundașul a spart gheața în Portugalia

GOOOOL Tony Strata! Fundașul a spart gheața în Portugalia Stranieri
Tony Strata a înscris primul său gol pentru Vitoria Guimaraes.

Tony Stratario aveVitoria Guimaraes
Internaționalul român de tineret Tony Strata a marcat primul său gol pentru Vitoria Guimaraes, care a învins-o pe Rio Ave cu scorul de 2-0, sâmbătă seara, pe teren propriu, în etapa a 31-a a primei ligi portugheze de fotbal.

GOOOOL Tony Strata! Fundașul a spart gheața în Portugalia

Strata a marcat în min. 90+5 al partidei, după ce fusese introdus în min. 58 și primise un cartonaș galben în min. 90+3.

Primul gol al gazdelor a fost reușit de Samu (72).

Vitoria Guimaraes ocupă locul 7, cu 42 de puncte.

Lider e FC Porto, cu 79 puncte (30 de jocuri), urmată de Benfica, 75 puncte (31 j), Sporting Lisabona, 71 puncte (29 j), etc.

Tony Strata este născut la Marseille și nu vorbește limba română

Tony Strata are 21 de ani și s-a născut la Marseille. Mijlocașul nu vorbește limba română, însă este eligibil pentru naționala României datorită mamei sale, originară din Sălaj. Tatăl său este corsican. TOATE DETALIILE AICI

Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

stirileprotv Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

stirileprotv Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

stirileprotv Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

