Sefii lui Rangers RUP TACEREA dupa transferul lui Ianis: "Lumea s-a schimbat enorm din ianuarie!" Ce spun despre SUMA REALA platita pe roman

Conducerea lui Glasgow Rangers a motivat noile negocieri purtate cu belgienii de la Genk pentru transferul lui Ianis Hagi.

Scotienii aveau clauza stabilita in contract de 5 milioane de euro pentru definitivarea mutarii lui Hagi, insa cluburile s-au asezat la noi negocieri.

Criza provocata de pandemia de Covid-19 i-a determinat pe sefii lui Rangers sa incerce obtinerea unui pret mai avantajos pentru internationalul roman, iar cele doua parti au ajuns la un acord pentru 3.5 milioane de euro.

De asemenea, dorinta lui Ianis Hagi de a ramane pe Ibrox a fost esentiala pe parcursul negocierilor:

"Cu siguranta lumea s-a schimbat enorm intre ianuarie si finalul sezonului. Trebuie sa le fim recunoscatori celor de la Genk deoarece au fost destul de fericiti sa se aseze la masa negocierilor si am avut o discutie despre felul in care putem face aceasta afacere intr-o maniera diferita decat cea stabilita in ianuare.

A fost flexibil, dar pentru tanarul Ianis a fost ceva ce si-a dorit cu adevarat sa faca si asta a ajutat, iar Genk erau constienti ca Ianis vrea sa devina jucatorul lui Rangers. Steven si-a dorit cu adevarat sa-l aiba aici asa ca am reusit sa rezolvam totul", a declarat Ross Wilson, directorul sportiv al clubului Rangers, pentru Daily Record.

Genk platise 4.7 milioane de euro in schimbul lui Ianis Hagi, in iulie 2019, iar un an mai tarziu l-au cedat la Rangers pentru 3.5 milioane de euro. Internationalul roman a fost imprumutat din ianuarie pe Ibrox si a reusit 3 goluri si 2 pase decisive in cele 12 aparitii avute sub comanda lui Steven Gerrard.