Ianis Hagi, 'convins' sa semneze un contract important de Pique si Rakitic! Dezvaluirile mijlocasului roman: "Nu voiam sa semnez!" 

Ianis Hagi a luat o decizie extrem de importanta pentru cariera lui chiar inainte sa se definitiveze transferul la Rangers.

Mijlocasul roman a facut o miscare importanta pentru cariera sa, schimbandu-si reprezentantul. Ianis Hagi a renuntat la colaborarea cu Pietro Chiodi, cel care s-a aflat in spatele transferurilor sale la Fiorentina si Genk si a ales o firma de impresariat extrem de importanta din Europa.

Astfel, Ianis Hagi face parte din portofoliul firmei AC Talent, care reprezinta nume uriase din fotbalul mare precum Gerard Pique, Samuel Umtiti sau Ivan Rakitic, jucatori importanti ai Barcelonei, dar si Kepa, Lucas Vasquez sau Ander Herrera.

Ianis a explicat intr-un interviu pentru Telekom cum a decis sa faca aceasta schimbare, pe care initial a vrut sa o refuze.

"Au luat legatura prima data cu tatal meu, m-au cautat prin el. Si-au dorit de mai mult timp sa ma semneze. Eu aveam deja contract cu Pietro Chiodi, de care pot spune ca am fost multumit si vreau sa ii multumesc pentru cei 4 ani lucrati impreuna.

Tata mi-a spus de ei imediat dupa ce am incheiat contractul cu Pietro. Sincer, nu voiam sa semnez. Voiam sa am o perioada in care sa fiu singur, sa astept, sa vad ce se intampla.

Mi-a spus ca il reprezinta pe Pique, pe Umtiti, pe Rakitic, Perez care e acum la Roma, jucatori foarte buni care joaca la cel mai inalt nivel. Pe mai mult de doi ani nu pot sa semnezi, insa depinde de relatia pe care o ai cu agentul.

Le-am spus agentilor mei ca prima mea optiune e Rangers, daca ei ma vor si au posibilitatea sa ma cumere. In acelasi timp eram linistit, pentru ca daca nu se va intampla cu siguranta voi gasi alta solutie", a declarat Ianis Hagi pentru Telekom Sport.