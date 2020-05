Probleme URIASE pentru Rangers! Anuntul facut la doar cateva zile dupa transferul lui Ianis Hagi: "E o situatie critica! Nu are rezerve de bani cash!"

Glasgow Rangers l-a transferat pe Ianis Hagi de la Genk, dupa ce s-au inteles pentru suma de 3.5 milioane de euro, care vor fi platite in rate.

Vesti proaste din Scotia, acolo unde Rangers, care tocmai l-a transferat pe Ianis Hagi ar putea avea de suferit de pe urma pandemiei de coronavirus. Conform unui studiu, ar putea pierde 67% din venituri, cat ar fi incasat din vanzarea biletelor, sponsorizari, loje de lux si catering in ziua meciulurilor.

The Scottish Sun anunta ca echipele dependente de fani si stadioane pline, precum Rangers si Celtic vor avea de suferit cu criza cauzata de pandemia de coronavirus.

In urma unui studiu realizat de firma britanica Off The Pitch in care analizat cele 100 de cluburi europene care vor avea cel mai mult de suferit, Rangers s-a pozitionat pe primul loc.

Consilierul financiar David Low a explicat pentru Scottish Sun situatia echipei antrenate de Steven Gerrard.

"O furtuna se apropie. Cluburile scotiene depind prea mult de veniturile inregistrate in ziua meciurilor. La Rangers si Celtic va fi si mai rau, pentru ca au si cele mai mari salarii. Insa, in timp ce Celtic a semnat un contract nou cu Adidas, Rangers sunt sponsorizati de o noua firma, Castore, care nu le va oferi un avans prea mare. Mai mult, daca Celtic are 35 de milioane in banca, Rangers nu are nici rezerve de bani cash si nici facilitati de credit. Este o situatie critica", a spus Low.