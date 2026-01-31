Reușitele catalanilor au fost semnate de Lamine Yamal (6'), Ferran Torres (40') și Marcus Rashford (72'), în timp ce de la formația gazdă a înscris Alvaro Rodriguez (29').



Barcelona a ratat enorm, dar a obținut victoria



Partida a început perfect pentru Barcelona, care a deschis scorul prin Lamine Yamal, în urma unei pase perfect de la Dani Olmo pe culoar. Starul de doar 18 ani a driblat portarul și a înscris.

După deschiderea scorului au urmat o sumedenie de ocazii irosite de echipa lui Hansi Flick.

Șansele de gol s-au răzbunat, iar Elche a egalat după o nesincronizare în apărarea Barcelonei pe ieșirea la offside. Alvaro Rodriguez a scăpat singur cu Joan Garcia și a marcat fără emoții.

Au urmat alte ratări ale catalanilor, care au avut nu mai puțin de 30 de șuturi spre poartă, iar opt dintre acestea pe spațiul porții.

În cele din urmă, Ferran Torres a găsit drumul spre gol în finalul primei reprize și Marcus Rashford a stabilit scorul final, în urma unei faze care l-a avut protagonist pe Lamine Yamal.

Lamine Yamal a făcut show din nou

Vedeta Barcelonei a oferit o nouă prestație de „pus în ramă” și în acest meci, chiar dacă a punctat doar o singură dată.

Portalul Sofascore i-a oferit lui Lamine Yamal titlul de omul meciului și nota 9,5 pentru evoluția senzațională pe care a avut-o.

În urma acestei victorii, Barcelona și-a asigurat locul de lider după această rundă și s-a distanțat la patru „lungimi” de principala urmăritoare Real Madrid.

