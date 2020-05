"Gerrard e la fel ca tata!" Ianis Hagi, profund IMPRESIONAT de antrenorul sau! Ce spune despre colaborarea dintre ei: "Incerc sa profit de fiecare zi alaturi de el!"

Steven Gerrard a fost unul dintre principalele motive ale alegerii lui Ianis Hagi de a ramane la Glasgow Rangers.

Transferul internationalului roman pe Ibrox a fost finalizat, dupa ce Glasgow Rangers a activat clauza de definitivare a transferului de la Genk.

Steven Gerrard, antrenorul scotienilor, a avut un impact major in alegerea lui Ianis. Fostul jucator de legenda de la Liverpool l-a dorit insistent pe Ianis, iar internationalul roman este extrem de incantat de colaborarea cu antrenorul sau, pe care il compara cu tatal sau:

"Sunt identici. Mentalitatea in care Gerrard traieste si pe care am simtit-o din primul moment in care m-am intalnit cu el, sunt aceleasi discutii si aceleasi asteptari pe care le are si tata. Si nu neaparat de la mine, asteptari ca antrenor. Tata crea presiunea la Viitorul si el creaza presiune in vestiar. Ce asteptari are tata, aceleasi asteptari le are si Gerrard.

Este aproape imposibil sa stii ca Gerard o sa ramana pe viata la Rangers si incerc sa profit de fiecare zi si sa invat cat mai mult chestii de la el si de la staff-ul lui tehnic, iar dupa aceea trebuie sa il intrebati pe el ce ganduri are. Eu, normal, imi doresc sa ajunga sa antreneze la Liverpool sau sa ajunga sa antreneze la cel mai inalt nivel", a spus Ianis Hagi pentru Telekom Sport.

"Steven Gerrard gaseste mereu cheia pentru a ne da motivatia"

Ianis Hagi a continuat sa expuna calitatile de antrenor pe care Gerrard le are si spune ca simte foarte bine jucatorii si stie cum sa il gestioneze pe fiecare in parte:

"Nu pot spune doar un singur lucru si cel putin stiu ca ce senzatie mi-a dat mie ca simte jucatorul foarte bine si stie cum sa gestioneze fiecare jucator in parte si cred ca este o calitate foarte mare pentru un antrenor, tinand cont de experienta pe care o am eu in fotbal, nu una foarte mare. Mereu cand echipa scartaie putin sau nu respectam ce trebuie sa facem, sau fotbalul nu este acolo, mereu gaseste o cheie undeva unde sa ne aprinda sau sa ne dea motivatia aceea pe care o avem, dar cum am spus am o luna si ceva cu Rangers, eu spun din ce am intalnit pana acum, normal ca cu cat o sa stau mai mult si cu cat o sa fiu antrenat mai mult de catre el si staff ul lui tehnic o sa imi dau sema de mai multe chestii", a mai spus Ianis Hagi.