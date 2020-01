A dat gol, apoi a inceput sa planga in hohote! Momentul in care toti fanii echipei lui Puscas s-au ridicat sa-l aplaude! Clipul momentului in Anglia

Reading a remizat 1-1 cu Cardiff in Cupa Angliei.

Echipa lui Puscas a remizat in Cupa Angliei si va rejuca meciul din saisprezecimile competitiei. Paterson a deschis scorul pentru oaspeti in minutul 5, iar 3 minute mai tarziu Yakou Meite a restabilit egalitatea. I

mediat dupa ce a marcat, atacantul din Coasta de Fildes a izbucnit in lacrimi, pentru ca si-a pierdut tatal in urma cu doar o saptamana. Pe sub echipamentul de joc, acesta a purtat un tricou pe care era inscriptionat mesajul "Te iubesc, tata".

Reading attacker Yakou Méïté lost his father on Jan. 18.

On Saturday, he scored in the FA Cup and dedicated his goal to him ❤️ pic.twitter.com/NkgRotlqhs