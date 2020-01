"Nu a aratat ca ar putea inscrie in vreun moment." Puscas a fost luat in vizor dupa ultimul meci al lui Reading! A primit cea mai mica nota din echipa

George Puscas a fost titular in meciul Nottingham - Reading 1-1.

Puscas a fost din nou titular in tricoul lui Reading dupa o luna si jumatate. Romanul nu a facut o impresie buna in meciul cu Nottingham si a fost luat la tinta. Puscas a jucat 78 de minute, dupa care a fost inlocuit. In locul sau a intrat Baldock, care a reusit sa marcheze golul egalizator si Nottingham - Reading s-a terminat 1-1.

"A alergat mult in gol in prima repriza, a fost fortat sa joace mingi lungi si nu a fost niciodata periculos. Nu a aratat ca ar putea inscrie in vreun moment, insa a incercat din rasputeri sa preseze apararea lui Nottingham. Din pacate, fara reusita.", au spus cei de la readingchronicle.

George Puscas a primit nota 5, cea mai mica din echipa.