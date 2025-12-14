Gigi Becali a oferit 450.000 de euro pentru transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB, are deja un acord cu FC Hermannstadt, însă jucătorul a evitat să ofere un răspuns campioanei, spunând că așteaptă pauza competițională.



Rapid nu mai pare interesată de Kevin Ciubotaru: "Noi îl avem pe Borza"

Claudiu Rotar, acționarul lui FC Hermannstadt, a dezvăluit recent că și Rapid este interesată de Ciubotaru, însă giuleștenii pare că s-au răzgândit între timp.



Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, spune că nu intenționează să aducă un nou fundaș stânga atât timp cât Andrei Borza se află în continuare sub contract cu giuleștenii.



"Kevin Ciubotaru este un jucător foarte interesant, tânăr, un fundaș stânga foarte bun, dar noi îl avem acum pe Borza, care e cel mai bun jucător U21 din campionat. El ar trebui să fie și titular la echipa națională. Nu îmi place să vorbim despre înlocuitori atât timp cât Borza e aici.

Noi vrem să-l păstrăm pe Borza pentru acest campionat. Dacă cumva va pleca Borza, atunci putem vorbi despre înlocuitori pentru el", a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.

de apariții și două pase decisive a strâns Kevin Ciubotaru la Hermannstadt, echipă care l-a adus de la Rangers B în august 2023. 150.000 de euro este cota sa de piața, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.

Mihai Stoica a dezvăluit ce promisiune a făcut Kevin Ciubotaru



Mihai Stoica a vorbit despre Kevin Ciubotaru, unul dintre fotbaliștii pe care campioana României vrea să îi transfere în această iarnă.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit faptul că Ciubotaru a cerut să nu discute despre o posibilă mutare la echipa bucureșteană până la finalul primei părți a sezonului.



„Am avut permisiunea lui Hermannstadt să dicutăm acum ceva timp, acum în jur de o lună, iar copilul a spus că nu e pregătit pentru o discuţie şi că vom discuta după ce se termină prima parte a sezonului.

Am apreciat foarte mult francheţea cu care mi-a zis asta, m-am ţinut de cuvânt şi faţă de el, şi faţă de Hermannstadt, nu l-am mai contactat, iar acum mai e puţin şi se termină prima parte a sezonului şi atunci o să discutăm.

Mi-a spus foarte clar că nu are impresar. Există vreun impresar care vorbeşte în numele lui. Copilul mi-a spus clar atunci că nu are impresar. Nu ştiu”, a declarat recent Mihai Stoica.

