GOOOOL PUSCAS la ultima minge a partidei!!!!! MECI DEMENT in Anglia! In minutul 94 scorul era 0-0! Ce s-a intamplat pana la final e SF

George Puscas a revenit dupa o luna in echipa lui Reading!

Recuperat dupa accidentarea suferita la finalul anului, Puscas a primit jumatate de ora in partida cu Nottingham Forest. A fost liniste pe Madejski pana in prelungirile jocului! Arbitrul Whitestone a dat 5 minute de timp extra! In minutul 95, Watson a inscris pentru Forest. Arbitrul a mai lasat cateva zeci de secunde dupa bucuria de gol a oaspetilor, iar Puscas a reusit sa inscrie pentru 1-1 la ultima minge a meciului!