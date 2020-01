"Vreau sa il iau pe Razvan Marin!" Solutie NEASTEPTATA pentru mijlocas daca PLEACA de la Ajax! Declaratiile unui antrenor roman: "Am vrut sa ii iau si pe Radu si Puscas"

Ladislau Boloni (66 ani) a vorbit despre interesul pentru jucatorii care au facut spectacol cu nationala de tineret.

Antrenorul lui Antwerp a vorbit in Gazeta Sporturilor despre evolutiile jucatorilor din noua generatie, dar si despre interesul pe care l-a avut pentru Ionut Radu si George Puscas. De asemenea, Boloni a avut o replica acida la porecla pe care Florinel Coman o are in Romania.



"Pe Razvan Marin l-am vrut si inca il vreau imprumut, doar ca nu e atat de simplu. E si diferenta mare intre cluburi. A avut doi ani stralucitori la Standard Liege, urcusul a fost bun, apoi a schimbat mediul, iar la Ajax solicitarile sunt mai mari. Si De Jong, a plecat de la Amsterdam la Barcelona si nu face mare branza.

De la tineret, mi-a placut varful, Puscas, pe care am vrut sa-l aducem la noi, dar nu s-a putut. Mi-a placut si portarul, Radu, si pe el l-am vrut.

Nu stiu pe cine ironizeaza acest lucru, cu "Mbappe", pe jucator sau pe cel care a scos asta. Este devalorizant. Cine este Mbappe in Romania? Este devalorizant pentru Florinel Coman, daca intelegeti. Cine scoate astfel de expresii? Daca respectivul ar fi fost Mbappe sau copia lui, ar fi fost la cluburi din strainatate care s-ar fi miscat de multa vreme", a declarat Ladislau Boloni pentru gazeta.