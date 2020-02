Prima reactie a romanului care se va duela cu Puscas in Liga a 2-a din Anglia: "Voi da 100% pentru a arata ce pot!" Ce spune despre transferul la Wigan

Un jucator roman se va duela cu Puscas in Championship.

Alex Dobre (21 de ani) s-a transferat de la Bournemouth la Wigan Athletic in Liga a 2-a din Anglia. Dobre a fost imprumutat pana la finalul sezonlui. Romanul spune ca a aflat de interesul lui Wigan in ultimele doua ore ale perioadei de transferui si spune ca istoria clubului si performantele din ultimii ani l-au facut sa accepte oferta.

"Am aflat despre interesul lui Wigan cu aproximativ doua ore inainte de incheierea perioadei de transferuri. Mi-am dorit sa vin aici, deoarece stiu istoria lui Wigan si performantele din ultimii ani. Vreau sa ajut echipa sa se salveze de la retrogradare si voi da 100% pentru a arata ce pot. Baietii m-au primit foarte bine, iar personalul a fost dragut cu mine. Facilitatile sunt minunate, asa ca va fi o placerea sa ma antrenez zilnic. Sunt cativa jucatori de top in lot si daca toti vom da maximum vom avea o sansa foarte buna sa facem lucruri grozave si sa salvam echipa de la retrogradare. Vreau sa marchez goluri si sa ajut clubul.

M-am antrenat cu prima echipa a lui Bournemouth si am debutat in Cupa acum cateva saptamani. Am jucat mai mult la echipa sub 23 de ani si am fost golgheterul echipei. Am marcat 12 sau 13 goluri in 9-10 meciuri", a spus Alex Dobre pe site-ul oficial al lui Wigan.

????️ Alex Dobre is ready to go ????#wafc ????⚪️???? — Wigan Athletic (@LaticsOfficial) February 3, 2020

Tanarul mijlocas roman si-a facut debutul la echipa mare a lui Bournemouth in partida cu Luton din Cupa Angliei.