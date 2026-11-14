Românul de națională refuzat de Becali la FCSB se vinde: "Următorul mare nostru transfer!"

Tony Strata (22 de ani), fundașul dreapta de la Vitoria Guimaraes, are o ascensiune remarcabilă în campionatul Portugaliei, este titular meci de meci, iar de curând au apărut informații potrivit cărora ar fi intrat pe radarul granzilor Benfica, Sporting sau Braga.

Antrenorul de la Vitoria Guimaraes se așteaptă ca Tony Strata să fie următorul mare transfer al clubului

Component al naționalei României pentru meciurile din această perioadă cu Polonia și Bosnia, Strata are toate șansele să fie următorul mare transfer al clubului Vitoria Guimaraes. O spune chiar antrenorul, portughezul Tiago Margarido (37 de ani).

"Cine va fi următorul mare nostru transfer? Greu de spus, dar avem mulți jucători valoroși. Cred că Tony Strata este un fotbalist foarte tânăr, care deja performează la un nivel înalt și va continua să progrese", a spus Margarido, într-un interviu pentru ZeroZero.

Antrenorul formației de pe locul 14 din prima ligă portugheză a continuat pe acest subiect, aducând în discuție un alt fotbalist talentat al echipei sale, mijlocașul central Goncalo Nogueira (22 de ani).

"Tony are deja un randament foarte ridicat și, fiind foarte tânăr, mai are mult loc de progres. Cred că poate ajunge la un nivel foarte înalt.

Și Goncalo m-a surprins destul de mult. Are o calitate care îl ajută enorm: capacitatea de a învăța și dorința permanentă de a progresa. A reușit să-și ridice jocul la un nivel foarte interesant", a mai spus antrenorul de la Vitoria Guimares.

Născut și crescut în Franța, Tony Strata a ajuns în Portugalia vara trecută, de la Ajaccio. Fundașul dreapta a strâns până acum 38 de meciuri la formația portugheză și a cucerit Cupa Ligii Portugaliei.