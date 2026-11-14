Italienii au dat verdictul în cazul lui Radu Drăgușin: „Ba era Beckenbauer, ba făcea greșeli banale”

Italienii au dat verdictul în cazul lui Radu Drăgușin: „Ba era Beckenbauer, ba făcea greșeli banale” Stranieri
SPORT.RO
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Italienii, nemiloși cu Radu Drăgușin după ce au analizat ultimele evoluții ale internaționalului român în vârstă de 24 de ani.

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radu dragusinFiorentinaSerie AClaudio Onofri
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Claudio Onofri a vorbit despre evoluțiile lui Radu Drăgușin (24 de ani) și despre situația de la Fiorentina. Fundașul central român a ajuns în luna iulie la formația din Florența sub formă de împrumut de la Tottenham Hotspur, până pe 30 iunie 2027. 

Fostul fundaș a amintit de perioada petrecută de tricolor la Genoa, club pentru care a adunat 62 de apariții, 6 goluri și o pasă decisivă, înainte de mutarea în Premier League din ianuarie 2024, realizată pentru 28 de milioane de euro.

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Claudio Onofri, despre jocul lui Radu Drăgușin

„Accidentarea pe care a avut-o nu trebuie subestimată. Eu am avut mereu o părere bună despre el. Ba părea Beckenbauer, ba comitea greșeli foarte banale. La Genoa era foarte tânăr. Dar un fundaș are nevoie de concentrare și de capacitatea de a strica jocul adversarului. Are un randament foarte oscilant”, a spus Claudio Onofri, potrivit Radio Bruno.

În actuala stagiune, apărătorul cotat la 16 milioane de euro este om de bază la Fiorentina. El a fost titular în toate cele 13 meciuri disputate în Serie A și Cupa Italiei, acumulând 1.122 de minute pe teren și două pase decisive. În campionat, fotbalistul născut la București a fost integralist în toate cele 11 etape.

Deși gruparea viola se află în partea a doua a clasamentului din Serie A, Claudio Onofri și-a arătat susținerea față de antrenorul echipei: „Fiorentina are dificultăți, mai mari decât valoarea lotului, care ar trebui să fie mai sus. Dar am mare încredere în Vanoli. Vorbim despre un tehnician care îmi place mult, atât pentru principiile tactice, cât și pentru abordarea față de echipă. Echipele sale mi-au plăcut mereu și sunt formații care au ca trăsătură principală dorința de a se bucura de fotbal”, a transmis acesta.

Radu Drăgușin are 32 de selecții și un gol marcat pentru prima reprezentativă a României, unde a debutat pe 25 martie 2022. Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, de la ora 21:45, naționala României întâlnește Polonia în Grupa 4 din Liga B a Ligii Națiunilor.

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