Format la Ajaccio, Strata este cotat la patru milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Acesta ar fi putut reprezenta o soluție pentru postul de fundaș dreapta, unde Valentin Crețu este una dintre variantele roș-albaștrilor.

„O să aduc numai jucători străini”

Subiectul a fost abordat și la VOYO SPORT LIVE, iar patronul campioanei a intervenit telefonic. Becali a dezvăluit că Mircea Lucescu i-ar fi propus în urmă cu aproximativ un an un fundaș român care evolua în străinătate, dar nu știe dacă era vorba despre Strata.

„Știu că Lucescu... nu mai țin minte, Dumnezeu să-l ierte, atunci, acum vreun an aproape, era vorba de un fundaș central român care joacă în străinătate.

Nu mai țin minte. Nu știu dacă era Strata. Asta e fundaș dreapta, nu? De fundaș central era vorba. Dar nu, atunci nu. Nu știu, nu există! Nu mă interesează. O să aduc numai jucători străini”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

După 15 etape disputate în Superliga, FCSB ocupă locul 8, cu 21 de puncte. Formația roș-albastră este la trei lungimi în spatele Farului, ocupanta ultimei poziții care asigură calificarea în play-off. Trupa lui Becali are în cont șase victorii, trei remize și șase înfrângeri.

Mihai Pintilii și Costin Curelea s-au prezentat la antrenamente

Pintilii revine la FCSB după o pauză de opt luni. Fostul mijlocaș a mai colaborat cu Reghecampf în precedentele două mandate ale tehnicianului pe banca formației bucureștene. Alături de el va lucra Costin Curelea, fostul selecționer al României U21, care a părăsit Federația după campania ratată din preliminariile Campionatului European de tineret.

În acest moment, staff-ul lui Reghecampf îi mai cuprinde pe Viorel Dinu, Thomas Neubert, Marius Popa, Ionuț Zottu și Horea Codorean, alături de cei doi noi secunzi.