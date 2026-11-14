Portugalia va înfrunta Danemarca sâmbătă seara, iar jucătorii portughezi vor intra pe teren purtând pe spate numărul 7 - numărul lui Cristiano; un omagiu pe care Jorge Jesus, în cadrul unei conferinţe de presă, l-a descris drept "o idee genială".

Jorge Jesus a rupt tăcerea despre Cristiano Ronaldo

"Am lucrat un an cu el (n.r. - la clubul saudit Al Nassr) şi ştiu cât de important este pentru tinerii din întreaga lume. Este o idee genială să mergem mai departe fără a uita că el este o legendă a fotbalului portughez", a remarcat antrenorul Jesus.

"Nimeni nu poate uita cei 23 de ani în care Cristiano a jucat pentru echipa naţională, realizările sale şi ceea ce a reprezentat la nivel mondial ca jucător la diverse cluburi", a adăugat el, potrivit Agerpres.

Referitor la următorul adversar, Jorge Jesus a anticipat că "va fi un meci dificil, întrucât Danemarca are jucători bine cunoscuţi la marile cluburi europene", menţionând că, în confruntarea anterioară, aceştia "ne-au surprins cu momente de o mare calitate".

Portugalia, deţinătoarea titlului în Liga Naţiunilor, va întâlni Danemarca la Braga, sâmbătă, având deja asigurată calificarea în etapa următoare; un singur punct le-ar garanta primul loc în Grupa A4.

Acesta va fi primul meci al naţionalei Portugaliei de la retragerea lui Cristiano Ronaldo, anunţată pe 5 noiembrie, survenită unor neînţelegeri cu Jorge Jesus.