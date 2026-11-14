Pe parcursul ultimelor sezoane de Superliga României, FCSB a avut în componență mai mulți jucători care au primit foarte puține șanse de a demonstra. Printre ei se numără și Lukasz Gikiewicz, fost atacant polonez, care a adunat doar trei meciuri pentru gruparea roș-albastră.

FCSB: Lukasz Gikiewicz, amintiri din urmă cu șase ani. I s-a dat un Matiz vechi

Polonezul, acum în vârstă de 39 de ani, a fost legitimat la FCSB în perioada august 2019 - ianuarie 2020, în care a strâns numai trei partide. Un episod memorabil cu Lukasz Gikiewicz este legat de o mașină. Mai exact, oficialii roș-albaștrilor i-au retras un autovehicul Kia, iar în loc polonezul a primit un Matiz vechi.

În prezent, după retragerea din fotbal, consemnată la începutul acestui an, Lukasz Gikiewicz a devenit analist TV la TVP Sport. În contextul partidei România – Polonia din Liga Națiunilor, el a fost întrebat despre fotbalul românesc în sine, dar și despre experiența pe care a avut-o la FCSB, chiar dacă a fost una scurtă.

Lukasz Gikiewicz, forțat să plece de la FCSB, după cum spune

Gikiewicz și-a amintit că, atunci când clubul voia să facă orice pentru a scăpa de el, i-a retras inclusiv mașina pe care i-a oferit-o, o Kia, și i-a dat în schimb o altă mașină, care nici nu avea inspecția tehnică efectuată, un Matiz!

De asemenea, a fost eliminat din grupul de WhatsApp al echipei FCSB. Toate acestea aveau, așadar, scopul de a-l convinge pe jucător să renunțe la contract.

”Mi s-a dat un Matiz, care nici măcar nu avea o inspecție tehnică valabilă. Avocatul mi-a spus să nu mă ating de mașină. Mi-au spus că Kia mea merge la inspecție, dar știam că e doar o stratagemă și nu mi-o vor returna.

Mi-au ordonat să plec din baza de pregătire, făcând tot posibilul să mă convingă pentru a rezilia contractul cât mai repede posibil”, a spus Gikiewicz, conform TVP Sport, care i-a făcut și portretul patronului Gigi Becali și a rememorat cum a ajuns la FCSB.

”Gigi Becali mi-a spus că a aflat despre mine în biserică. Înainte de meciul împotriva lui Mlada Boleslav, a vizitat echipa la cantină. Este un om religios, mi-a făcut semnul crucii pe frunte cu ulei și a spus: «A, ăla e Gikiewicz».”

În cele din urmă, le-a dat fiecărui jucător palma tradițională peste gât și am plecat la meci.

Am pierdut în fața lui Vitoria Guimaraes. În autobuzul de după meci, am urmărit un interviu în direct cu președintele la televizor. Stând pe tronul său de aur, a anunțat că zece jucători trebuie să plece pentru că își construia un lot pentru campionat și Europa, iar acum nu mai avea nevoie de un lot atât de mare.

La început, nu am înțeles nimic, dar unul dintre antrenori mi-a tradus ce a spus”, își amintește Gikiewicz.

Cine e Lukasz Gikiewicz, atacantul care a petrecut câteva luni la FCSB

Fostul atacant polonez a plecat de la FCSB în Iordania, în ianuarie 2020, la Al-Faisaly SC, iar apoi a mai jucat în Qatar, India și Polonia, până să se retragă, în ianuarie 2026.

A câștigat cinci trofee în carieră, iar în sezonul 2017-2018 a ieșit cel mai bun marcator al campionatului primei ligi din Iordania, cu un total de 14 reușite.

Cel mai bun randament l-a dat la formația SLKS Lodz (Polonia), pentru care a marcat de 11 ori și a oferit trei pase decisive în 31 de jocuri. Altfel, pentru Slask Wroclaw (Polonia), altă formație la care a mai fost legitimat Gikiewicz, a marcat de 13 ori și a oferit nouă pase decisive în 73 de apariții.