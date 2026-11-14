Până acum câteva săptămâni, portarul Jesus Owono (25 de ani) trăia într-un anonimat fotbalistic, la FC Andorra, locul 19 din 22 în liga a doua spaniolă.

La ce nenorocire l-a făcut cunoscut în lume, în mod cert, goalkeeperul din Guineea Ecuatorială ar fi dat orice, doar ca să-și păstreze statutul de anonim! Pentru că, în urma ciocnirii sale cu Jesus de Miguel, în meciul Tenerife – Andorra (2-2), disputat pe 2 noiembrie, atacantul gazdelor s-a stins a doua zi, la doar 30 de ani.

Firește, după o asemenea tragedie, Jesus Owono a devenit cel mai înjurat fotbalist din lume. Și mai grav e că îl va avea pe Jesus de Miguel pe conștiință pentru restul vieții. În acest context, suspendarea pe care tocmai a primit-o goalkeeperul african reprezintă cea mai mică dintre problemele sale.

Jesus Owono a primit suspendarea maximă: 12 meciuri

Federația Spaniolă de Fotbal a anunțat că, pentru intrarea sa criminală la Jesus de Miguel, portarul echipei FC Andorra a primit pedeapsa maximă prevăzută în regulament: o suspendare de 12 meciuri.

Dincolo de această decizie strict sportivă, poliția spaniolă a deschis o anchetă penală împotriva fotbalistului de la FC Andorra.

„Acestea sunt cele mai dificile zile din viața mea. Îmi e greu să-mi găsesc cuvintele și îmi e foarte greu să înțeleg tot ce s-a întâmplat. Simt o durere imensă pentru pierderea lui Jesus. Mă gândesc la el, la familia sa și la toți cei care l-au iubit. Știu că vor exista multe întrebări la care va trebui să răspund și voi înfrunta tot ce va urma cu tot respectul. Dar, în acest moment, sincer, nu mă pot gândi la altceva decât la Jesus și la durerea prin care trecem. Odihnește-te în pace, Jesus“, a transmis portarul celor de la FC Andorra, la o zi după decesul atacantului de 30 de ani.

Extrem de afectat de tragedia pe care a provocat-o, Jesus Owono a renunțat la prezența la echipa națională pentru meciul cu Zimbabwe din această lună.