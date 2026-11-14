Aflată pe locul 4 în Superligă, Petrolul Ploiești a disputat astăzi la Strejnicu un meci amical cu divizionara secundă Metalul Buzău.

”Lupii galbeni” ai lui Ricardo Sousa s-au impus cu 2-0, după golurile înscrise de Rareș Leescu și Leo Teixeira.

Petrolul Ploiești - Metalul Buzău 2-0

”„Lupii” au întâlnit-o, astăzi, pe divizionara secundă Metalul Buzău, într-un test disputat la Strejnicu și în care stafful tehnic condus de către Ricardo Sousa a avut prilejul să le ofere minute jucătorilor din lot și să suplinească, astfel, absența unei confruntări oficiale la finalul acestei săptămâni.

Petrolul s-a impus cu scorul de 2-0, marcând câte un gol în fiecare repriză. Rareș Leescu (16) a deschis scorul cu o execuție de vârf autentic, puștiul de 17 ani fructificând, cu o lovitură de cap, centrarea venită de la Dumitrescu, iar Leo Teixeira (60) l-a majorat, atunci când a profitat de o pasă neinspirată trimisă spre popriul portar de către Alexandroaie și, ajuns la balon înaintea lui Ureche, a reușit să trimită în plasă.

Ricardo Sousa a rulat aproape întreg lotul pe care îl are la dispoziție, văzând la lucru și un jucător nou, prezent de câteva zile la antrenamente, anume mijlocașul nigerian Taiwo Olarenwaju Olusegun (18 ani).

Ploieștenii vor avea două zile de respiro la finalul acestei săptămâni, iar de luni vor începe pregătirile pentru confruntarea cu Dinamo București, ce se va disputa sâmbătă, de la ora 20.30, pe „Arena Națională”, în prima etapă a returului sezonului regular”, a precizat Petrolul pe site-ul oficial.

Echipele din Petrolul - Metalul

Petrolul Ploiești: Rădulescu – Țuțu, Zaian, Malula, Dumitrescu – Hanca (30 Bran), Dele – Paraschiv, Ioniță, Martins (30 Manolache) – Leescu. Din startul reprizei a doua au jucat: Georgescu – Căpușă, Papp, Argeșanu, Ludewig – Huseynov, Quizera – Teixeira, Bran (54 Vega), Manolache (60 Olusegun) – Nlundulu.

Metalul Buzău: Ursache – Căldăraru, Parfeon, Alexandroaie, Băncilă – Cubleșean, Borțoneanu, Nagy – Ilyas – Dumitru (22 Crețu), Moldovan. Pe parcursul părții secunde au mai intrat: Opaiț, Robu, Saim Tudor, Oprea, Nica.

Foto și info: Petrolul Ploiești