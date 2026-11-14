El e cel mai bun marcator din 2026! Kane e pe 3, Haaland e pe 9, iar Yamal și Mbappe sunt și ei jos

Anul 2026 este pe final, iar în curând va fi anunțat cel mai bun marcator al anului calendaristic, care cuprinde, practic, două sezoane, a doua parte a întrecerii 2025-2026 și prima parte din 2026-2027.

Donyell Malen, de la AS Roma, golgheterul anului 2026 în acest moment, din top 5 campionate ale Europei

În cele mai importante cinci campionate ale Europei, clasamentul este condus de un nume surpriză! A ieșit în evidență cel mai mult, la acest capitol, Donyell Malen, atacantul celor de la AS Roma, care a marcat de 22 de ori!

Legitimat, așadar, în Serie A, vârful are o medie de un gol la 94 de minute, aproape de o reușită pe meci. Deși pe locul 2 se clasează un fotbalist care are un gol la 67 de minute, Raphinha, de la Barcelona, el a marcat de 21 de ori pe parcursul anului calendaristic 2026.