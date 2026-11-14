El e cel mai bun marcator din 2026! Kane e pe 3, Haaland e pe 9, iar Yamal și Mbappe sunt și ei jos

El e cel mai bun marcator din 2026! Kane e pe 3, Haaland e pe 9, iar Yamal și Mbappe sunt și ei jos Fotbal extern
SPORT.RO
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Cel mai bun marcator al anului 2026 din cele mai puternice cinci campionate ale Europei, 22 de goluri.

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Anul 2026 este pe final, iar în curând va fi anunțat cel mai bun marcator al anului calendaristic, care cuprinde, practic, două sezoane, a doua parte a întrecerii 2025-2026 și prima parte din 2026-2027.

Donyell Malen, de la AS Roma, golgheterul anului 2026 în acest moment, din top 5 campionate ale Europei

În cele mai importante cinci campionate ale Europei, clasamentul este condus de un nume surpriză! A ieșit în evidență cel mai mult, la acest capitol, Donyell Malen, atacantul celor de la AS Roma, care a marcat de 22 de ori!

Legitimat, așadar, în Serie A, vârful are o medie de un gol la 94 de minute, aproape de o reușită pe meci. Deși pe locul 2 se clasează un fotbalist care are un gol la 67 de minute, Raphinha, de la Barcelona, el a marcat de 21 de ori pe parcursul anului calendaristic 2026.

Interesant este că noul Balon de Aur, Harry Kane, de la Bayern Munchen, are tot 21 de goluri marcate, se situează pe locul 3, având o medie de un gol la 87 de minute.

Top 10 cei mai buni marcatori din 2026, din top 5 campionate ale Europei

În top 10 se mai regăsesc Esteban Lepaul (locul 4, 19 goluri, o reușită la 102 minute, legitimat la Rennes), Lamine Yamal (locul 5, 19 goluri, o reușită la 105 minute, Barcelona), Kylian Mbappe (locul 6, 19 goluri, o reușită la 106 minute, Real Madrid), Ante Budimir (locul 7, 19 goluri, o reușită la 136 minute, Osasuna), Patrik Schick (locul 8, 18 goluri, o reușită la 103 minute, Bayer Leverkusen) Erling Haaland (locul 9, 17 goluri, o reușită la 130 minute, Manchester City), Serhou Guirassy (locul 10, 15 goluri, o reușită la 124 de minute, Borussia Dortmund).

La începutul acestui an, atacantul olandez Donyell Malen, care în urmă cu 12 luni de la acel moment era transferat pentru 25 de milioane de euro de Aston Villa, a ajuns în Serie A.

Donyell Malen, adus de AS Roma din Premier League

AS Roma reușea să rezolve mutarea, iar Malen bifa trecerea în Italia din Premier League. Capitolinii bifau legitimarea lui Malen sub formă de împrumut până la finalul sezonului 2025-2026. Pentru asta au plătit două milioane de euro, la care s-au adăugat alte 25 de milioane de euro în vară, pentru că Roma era obligată să-l transfere definitiv.

Numai în acest sezon, în 14 meciuri în care a evoluat, Malen a adunat 12 goluri și cinci pase de gol. În total, de când a semnat cu AS Roma, a contabilizat 34 de jocuri, a înscris de 27 de ori și a oferit opt pase decisive.

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