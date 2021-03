Reactia GENIALA a lui Ianis Hagi cand a fost intrebat cine este cel mai tehnic coleg de la Rangers. VIDEO cu interviul inedit dat de mijlocasul roman

Ianis Hagi a oferit un interviu special pentru site-ul oficial al lui Rangers.

Internationalul roman a raspuns mai multor intrebari inedite, printre care si "Care este cel mai tehnic coleg". La aceasta intrebare Ianis a raspuns fara falsa modestie "As zice ca eu".

De asemenea, fostul fotbalist al Viitorului a mai fost intrebat si cine este cel mai slab dansator din lotul liderului din Scotia si l-a nominalizat pe fundasul croat Nikola Katic: "Poate ca gresesc, nu sunt sigur. L-am ales pe el doar pentru ca e mare. Scuze, Niko!".

In continuare Ianis si-a aratat admiratia fata de veteranul Jermain Defoe. Intrebat ce coleg ar alege sa fie pentru o zi, Hagi l-a ales pe atacantul englez, despre care a zis ca reprezinta o inspiratie pentru colegii sai.

"E o inspiratie pentru toata lumea datorita modului in care reuseste sa se motiveze in fiecare zi. Nu doar aici, ci si in Anglia. Sa joci la varsta asta si la un nivel atat de inalt, da, mi-as dori sa fiu JD pentru o zi", a spus Ianis Hagi.