Incredibil! "Da, chiar acolo jucam!" Kira Hagi, departe DE TOT ce ti-ai imaginat! Pe ce post joaca fotbal fiica lui Hagi

Kira Hagi (24 de ani) a studiat actoria in America, dar s-a intors sa-si construiasca un nume pe scena din Romania.

Inainte sa-si gaseasca drumul, Kira le-a incercat pe toate! A fost atrasa inclusiv de fotbal si l-a si practicat! :) Kira a dezvaluit ca a jucat pana la 14 ani in echipa scolii. Nu a avut insa talent pentru atac, asa cum ar fi fost de asteptat. Kira a jucat fundas lateral!

"Iubesc fotbalul pentru ca-i iubesc si pe tata, si pe Ianis. Cand eram mica, am facut baschet, volei, atletism, de toate. Dar, am facut si fotbal, desigur. Am jucat fundas. Pozitia mea a fost fundas dreapta. Jucam cu numarul 3 si cu numarul 2. A tinut pana in clasa a 7-a sau a 8-a chestia asta, apoi m-am lasat de sport si m-am apucat de pictura.

Pictam de mica, dar la sfarsitul liceului am dat BAC-ul la 'Art & Design'. Pictez si azi, n-am crezut ca picturile mele vor ajunge in casele oamenilor. Niste prieteni mi-au vazut picturile si le-au folosit in diverse amenajari", a spus Kira la Aleph News.

Kira Hagi joaca acum la Teatrul Nottara in piesa "Martha si George".