Monica Niculescu a jucat pentru prima oara la dublu alaturi de Ostapenko si a ajuns pana in finala la Doha! Ce a spus la finalul meciului

Monica Niculescu si Jelena Ostapenko au pierdut finala de la Doha impotriva perechii Melichar/ Schuurs cu scorul de 2-6, 6-2, 8-10.

Este pentru prima data cand Niculescu si Ostapenko joaca impreuna un turneu WTA, fapt ce face performanta lor sa fie cu atat mai speciala.

"In primul rand vreau sa salut pe toata lumea, va multumesc ca ati venit! Iubesc sa joc pe terenul central, am foarte multe amintiri frumoase de aici de la Doha. Vreau sa ii multumesc Jelenei ca a jucat cu mine saptamana aceasta. Am format echipa asa de tarziu si am fost atat de aproape de o victorie.

Sunt fericita pentru rezultat, a fost un meci bun si sunt fericita pentru acest sfarsit de saptamana. Va multumesc ca ati venit. Ma simt grozav in Doha si abia astept sa ma intorc la anul", a spus Monica Niculescu dupa meci.

Jelena Ostapenko este jucatoarea care a invins-o pe Simona Halep in finala de la Roland Garros din 2017.