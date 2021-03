Aduceti MASINA TIMPULUI pentru Petrescu! :) Regula pentru hent se SCHIMBA din sezonul urmator! Golul cu care CFR putea sa o ELIMINE pe Sevilla ar fi validat in noile conditii

Regulile din fotbal se schimba din sezonul urmator!

IFAB (International Football Association Board) anunta modificari in regulament in ceea ce priveste hentul. Conform Sky Sports, IFAB a anuntat dupa o sedinta sustinuta in cursul zilei de vineri ca jucarea balonului cu mana, in mod accidental, intr-o faza care duce la marcarea unui gol, nu va mai fi hent. Regula intra in vigoare de pe 1 iulie 2021.

Forul international a reconsiderat situatia, motivand ca nu orice atingere a balonului cu mana poate fi incadrata drept infractiune. Cu toate astea, daca jucatorul se foloseste de mana pentru 'a-si mari aria corpului in mod nenatural', decizia sta in mana arbitrilor, care decid in functie de faza respectiva.

Astfel, dupa noua regula, golul pe care Paun l-a inscris in returul saisprezecimilor Europa League cu Sevilla, ar fi acum valabil. Jucatorul lui CFR Cluj a inscris in minutul 87, la scorul de 0-0, insa golul a fost anulat de arbitru dupa ce a consultat VAR-ul.

Motivul pentru care golul a fost invalidat a fost un hent facut de Lacina Traore, cel care i-a pasat lui Paun. Traore a atins balonul accidental in urma unui duel cu un adversar. Dan Petrescu a facut ulterior show la conferinta de presa, acolo unde a mers cu un regulament mai vechi, pentru a-si sustine argumentele.