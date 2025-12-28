Deși împrumutul său urma să expire abia la vară, iar zvonurile recente îl dădeau ca și transferat la Gaziantep sau la echipe din Golf, presa din Turcia anunță că internaționalul român are mari șanse să fie rechemat și păstrat în lot chiar de Trabzonspor pentru a doua parte a sezonului.



Perioada petrecută sub formă de împrumut la Eyupspor se încheie prematur pentru vârful naționalei. În cele 12 partide disputate, Drăguș a avut evoluții șterse, fără a reuși să marcheze vreun gol sau să ofere vreo pasă decisivă, determinând clubul să renunțe la serviciile sale încă din această iarnă.



O nouă șansă nesperată la Trabzonspor



Deși pe fir au intrat imediat echipe din Spania, Italia și un club important din Arabia Saudită, iar presa locală specula o revenire iminentă la Gaziantep, datele problemei s-au schimbat radical în ultimele ore.



Jurnalista Ezgi Alp transmite că Trabzonspor ia în calcul foarte serios varianta de a-l păstra pe Drăguș în lot. Echipa se confruntă cu probleme reale în zona atacului, iar oficialii clubului consideră că românul poate fi soluția de avarie pentru retur. Nici fotbalistul nu exclude această posibilitate, fiind motivat să demonstreze că merită investiția de 1,7 milioane de euro făcută de club în momentul transferului de la Standard Liege.



Situația lui Denis Drăguș este monitorizată atent și de selecționerul Mircea Lucescu. Atacantul rămâne unul dintre favoriții lui „Il Luce”, chiar dacă va lipsi la barajul pentru Mondial contra Turciei din cauza suspendării primite în meciul cu Bosnia.



Cotat la 3 milioane de euro pe site-urile de specialitate, Drăguș a adunat în sezonul 2024/2025, înainte de împrumutul nereușit, 26 de meciuri pentru Trabzonspor, în care a reușit 3 goluri și o pasă decisivă.

