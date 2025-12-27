Conducerea clubului Tottenham și-a stabilit drept prioritate principală prelungirea contractului fundașului central Micky van de Ven (24 de ani).

Contractul lui Micky van de Ven, prioritatea numărul 1 la Tottenham

Angajamentul pentru coechipierul și rivalul lui Radu Drăgușin expiră pe 30.06.2029. Stoperul olandez este considerat un jucător crucial la Spurs.

Astfel, conducerea nord-londoneză, deși mai are timp la dispoziție, și-a fixat deja ca prioritate principală prelungirea angajamentului pentru van de Ven. Mutarea respectivă i-ar aduce mai mulți bani olandezului.

„Tottenham Hotspur vrea să-l securizeze pe Micky van de Ven cu o nouă înțelegere îmbunătățită pe termen lung. Acest lucru este văzut ca fiind mai important lucru, mai important decât orice nou transfer”, notează Transfer News Live pe X, citând The Atletic.



Micky van de Ven, un jucător crucial la Spurs

Micky van de Ven a fost transferat de Tottenham, în august 2023, de la Wolfsburg pentru 40 de milioane de euro.

Cota sa de piață a ajuns în prezent la 65 de milioane de euro, după ce a devenit un fotbalist crucial la Spurs. În total, pentru nord-londonezi a adunat 74 de meciuri, 9 goluri și două pase decisive.

