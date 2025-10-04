Yeni Malatyaspor, echipa care nu mai gustase un rezultat pozitiv de aproape trei ani, a reușit în sfârșit să evite înfrângerea!



Formația a remizat 1-1 cu Ankara Demirspor, în a doua ligă turcă, punând capăt unei serii dramatice de 60 de meciuri pierdute la rând și unei așteptări de 974 de zile pentru un punct.



Formația a reușit în sfârșit primul punct după 974 de zile



Ultima dată când Yeni Malatyaspor obținuse un rezultat pozitiv a fost pe 29 ianuarie 2023, într-o victorie cu 2-1 contra lui Eyupspor. De atunci, clubul a trăit un coșmar: retrogradare, dezastru financiar și o penalizare de 36 de puncte din partea FIFA.



Clubul, care în 2019 juca în Europa League și elimina pe Olimpija Ljubljana înainte de a fi scos de Partizan Belgrad, a ajuns acum pe ultimul loc în liga a treia, cu -35 de puncte.

