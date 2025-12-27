Radu Drăgușin (23 de ani) este fundașul central favorit de pe lista de transferuri pentru antrenorul Gian Piero Gasperini (67) de la AS Roma.

Radu Drăgușin, favoritul lui Gian Piero Gasperini la AS Roma

Informația a fost dezvăluită de către publicația italiană Corriere dello Sport, citată de site-ul de știri specializat în gruparea din capitala Italiei, allroma.it.

Prin urmare, directorul sportiv al romanilor, Frederic Massara, s-a conformat și a stabilit ca Drăgușin să fie principala sa țintă în perioada de mercato de iarnă.

Stoperul lui Tottenham și al naționalei României este văzut drept o soluție ideală pentru a întări defensiva romană.

O afacere convenabilă pentru toate părțile

O întoarcere în Italia l-ar avantaja și pe „Dragon”. El ar avea astfel șanse mai mari de a prinde minute constant și de a reveni în circuitul echipei naționale pe 26 martie, la partida cu Turcia de la barajul pentru Campionatul Mondial din 2026.

Tottenham ar fi, de asemenea, interesată de un împrumut cu opțiune de cumpărare definitivă pentru Radu Drăgușin.

Potrivit allroma.it, pentru serviciile lui Radu Drăgușin mai sunt pe fir Napoli și AC Milan. În presa din Italia, a apărut, de asemenea, informația că Juventus va încerca să-l readucă pe stoperul crescut în propria academie.

Fiorentina, ultima clasată, se află și ea pe lista formațiilor din Italia interesate de serviciile lui Radu Drăgușin.

