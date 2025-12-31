Accidentarea gravă poate pune capăt carierei lui Stefan Savic

După ce a fost chinuit de leziuni musculare de la începutul sezonului, Stefan Savic a suferit o accidentare mult mai gravă, în minutul 38 al meciului dintre Trabzonspor și Genclerbirligi. După terminarea partidei, muntenegreanul a efectuat un examen RMN și rezultatul este devastator, el relevând o ruptură parțială cu sângerare și edem sever la nivelul mușchiului și tendonului gambei drepte.



Cum Savic va avea nevoie de cel puțin trei luni de recuperare pentru a reveni pe gazon, iar accidentarea i-ar putea chiar pune capăt carierei, în caz de recidivă, presa turcă a anunțat că antrenorul Fatih Tekke ar fi cerut conducerii un înlocuitor pe termen lung, pe lista scurtă aflându-se Fidan Aliti (Alanyaspor), Chibuike Nwaiwu (Wolfsberger), Umit Akdag (Alanyaspor / internațional român de tineret) și Taras Mykhavko (Dinamo Kiev).



Savic a fost coleg cu internaționalii români Costel Pantilimon (Manchester City), Horațiu Moldovan (Atletico Madrid) și Denis Drăguș (Trabzonspor).



E campion în Serbia, Anglia și Spania și a câștigat Europa League

Stefan Savic, care va împlini 35 de ani pe 8 ianuarie 2026, a evoluat pentru BSK Borca (2009-2010), Partizan Belgrad (2010-2011), Manchester City (2011-2012), Fiorentina (2012-2015), Atletico Madrid (2015-2024) și Trabzonspor (2024-prezent). El are 77 de selecții și 9 goluri pentru naționala de seniori a Muntenegrului.



În palmaresul său se găsesc Serbian SuperLiga (2010-201), Serbian Cup (2010-2011), Premier League (2011-2012), FA Community Shield (2012), La Liga (2020-2021), Europa League (2017-2018), UEFA Super Cup (2018) și o finală de Champions League (2015-2016), dar și titlul Montenegrin Footballer of the Year (2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023). Poate evolua ca fundaș central și este cotat la 700.000 de euro.



Foto - Getty Images

