Atacantul român nu a putut continua partida și a fost înlocuit cu cinci minute înainte de final. Acum, pentru Drăguș urmează o perioadă de pauză și nu va putea fi prezent la următoarea acțiune a echipei naționale.



Denis Drăguș, OUT pentru patru săptămâni!



Potrivit informațiilor PRO TV și Sport.ro, Drăguș va absenta aproximativ patru săptămâni. Astfel, dacă nu apare nimic neprevăzut, atacantul român va fi apt de joc pentru meciul pe care-l va disputa Eyupspor cu Antalyaspor, primul din luna noiembrie.

Astfel, mai mult ca sigur, Denis Drăguș va rata acțiunea echipei naționale din luna octombrie. ”Tricolorii” vor disputa un meci amical cu Moldova, iar apoi meciul decisiv cu Austria, ambele pe teren propriu.



Drăguș a fost împrumutat vara aceasta de la Trabzonspor la Eyupspor până în iunie 2026. În preliminariile Campionatului Mondial 2026, el este golgheterul naționalei cu două goluri.



La club însă, Drăguș nu a avut același noroc: accidentat din septembrie, nu a marcat în cele 7 partide disputate pentru Eyupspor în campionat.



Atacantul se afla pe lista preliminară a stranierilor convocați de Mircea Lucescu pentru următoarele două partide. Absența sa ar fi o pierdere majoră pentru selecționer, mai ales după ce atacantul a reușit o "dublă" în recentul meci din Cipru, încheiat 2-2.

